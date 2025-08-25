Τρίγωνο των Βερμούδων: Η επιστήμη απαντά στο μυστήριο γύρω από τις εξαφανίσεις πλοίων και αεροπλάνων

Από εξαφανιζόμενα αεροσκάφη μέχρι πλοία-φαντάσματα που τα ίχνη τους παραμένουν ακόμη και σήμερα χαμένα, το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι η τοποθεσία στην οποία έχουν σημειωθεί κάποια από τα πιο παράξενα φαινόμενα του πλανήτη με το κύμα θεωριών συνομωσίας και υπερφυσικών εικασιών να οργιάζουν ανά τα χρόνια.

Πλέον, ένας επιστήμονας ισχυρίζεται ότι τελικά έλυσε το μυστήριο που βασάνιζε μεγάλου μέρος του πληθυσμού, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail. Ο Δρ. Simon Boxall, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι η πραγματική εξήγηση δεν περιλαμβάνει ούτε UFO ούτε υπερδιάστατες πύλες.

Αντίθετα, εξηγεί ότι το ρεκόρ εξαφανίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην επίμαχη περιοχή οφείλεται σε... ακανόνιστα κύματα γνωστά και ως ακραία κύματα καταιγίδας.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά.

Τι είναι το Τρίγωνο των Βερμούδων

Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ένα τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού που οριοθετείται από το Μαϊάμι, τις Βερμούδες και το Πουέρτο Ρίκο με τα «σύνορα» του να σχηματίζουν το συγκεκριμένο σχήμα.

Μέσα σε αυτό ανά τα χρόνια, έχουν εξαφανιστεί δεκάδες πλοία και αεροπλάνα με κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να συμβαίνουν κάτω από ανεξήγητες συνθήκες.

Παρά τις θεωρίες συνομωσίας που έχουν αναπτυχθεί για την περιοχή, καμία από αυτές δεν αποδεικνύει τον λόγο που μυστηριώδεις εξαφανίσεις συμβαίνουν συχνότερα στο Τρίγωνο των Βερμούδων από ό,τι σε άλλα πολυσύχναστα τμήματα του ωκεανού.

Η απαρχή των θεωριών συνομωσίας

Οι συγκεκριμένες ιστορίες για... τέρατα γύρω από την θανατηφόρα έλξη του Τριγώνου των Βερμούδων έχουν ξεκινήσει και εξαπλωθεί ευρέως από την εξαφάνιση ενός αμερικάνικου πλοίου μεταφοράς άνθρακα του USS Cyclops το 1918 χωρίς καν να στείλει σήμα κινδύνου.

Παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν έχει βρεθεί ποτέ κανένα ίχνος του πλοίου μήκους 165 μέτρων ή των 306 μελών του πληρώματός του.

Ωστόσο, ο Δρ Boxallεξηγεί ότι το USS Cyclops ήταν πιο πιθανό να βυθίστηκε από ένα ακανόνιστο κύμα χαρακτηριστικά εξηγεί στη σειρά ντοκιμαντέρ του Channel 5, The Bermuda Triangle Enigma, πως «υπάρχουν καταιγίδες στα νότια και στα βόρεια, οι οποίες ενώνονται. Και αν υπάρχουν επιπλέον από τη Φλόριντα, μπορεί να πρόκειται για έναν δυνητικά θανατηφόρο σχηματισμό ακανόνιστων κυμάτων», αναφέρει καταλήγοντας.

Το πείραμα του Boxall

Μαζί με τους συναδέλφους του από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, ο Δρ Boxall κατασκεύασε ένα μοντέλο στη κλίμακα του USS Cyclops με σκοπό να μπορέσει να δει πώς θα αντιδράσει σε ένα ακανόνιστο κύμα.

Το αποτέλεσμα αποκάλυψε ότι, λόγω της επίπεδης βάσης και του τεράστιου μεγέθους του πλοίου, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να το κατακλύσουν τα τεράστια κύματα.

Ο Δρ Boxall εξηγεί ότι ένα ακανόνιστο κύμα μπορεί να είναι τόσο απότομο που έχει τη δυνατότητα ένα πλοίο να βρίσκεται στον «αέρα» στις κορυφές του κύματος.

Όπως εξηγεί ο ωκεανογράφος, εάν ένα μεγάλο πλοίο, αιωρηθεί με αυτόν τον τρόπο θα «σπάσει στα δύο».

«Είναι απότομα, είναι ψηλά - έχουμε μετρήσει κύματα άνω των 30 μέτρων», λέει ο Δρ Boxall και προσθέτει πως «σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να βυθιστεί σε δύο ή τρία λεπτά».

Αν το USS Cyclops - ή οποιοδήποτε άλλο εξαφανισμένο πλοίο - χτυπήθηκε από ένα ακανόνιστο κύμα, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τον λόγο που αυτό βυθίστηκε πριν προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

«Περιβαλλοντικές παράμετροι θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις εξαφανίσεις»

Ωστόσο, η ανάγκη να εξηγηθούν τα περίεργα φαινόμενα δεν πείθει μερικούς επιστήμονες.

Στην πραγματικότητα, αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι τα ποσοστά ναυαγίων και αεροπορικών δυστυχημάτων εντός του Τριγώνου των Βερμούδων είναι εντός των φυσιολογικών επιπέδων.

Σύμφωνα με την Εθνική Ωκεανογραφική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση (NOAA): «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μυστηριώδεις εξαφανίσεις συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα στο Τρίγωνο των Βερμούδων από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη, πολυταξιδεμένη περιοχή του ωκεανού».

Μάλιστα, η διοίκηση αναφέρει ότι «περιβαλλοντικές παράμετροι θα μπορούσαν να εξηγήσουν πολλές, αν όχι τις περισσότερες, από τις εξαφανίσεις. Ο μεγάλος αριθμός νησιών στην Καραϊβική Θάλασσα δημιουργεί πολλές περιοχές με ρηχά νερά που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την πλοήγηση των πλοίων».