Είναι αυτό το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ; Πιο κοντά από ποτέ σε μια ιστορική ανακάλυψη

Αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 1938 και εντοπίστηκαν πρόσφατα, απεικονίζουν μια μυστηριώδη ανωμαλία σε ένα απομακρυσμένο νησί στον Νότιο Ειρηνικό και παρέχουν «πολύ ισχυρές» ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ, υποστηρίζουν ερευνητές.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η New York Post, το βίντεο με το παράξενο μεταλλικό αντικείμενο που βρίσκεται σε μια λιμνοθάλασσα στο νησί Νικουμαρόρο – το οποίο τραβήχτηκε έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση της πρωτοπόρου αεροπόρου πριν από 88 χρόνια – ενισχύει τώρα την πεποίθηση των επιστημόνων ότι απεικονίζει το θρυλικό Lockheed 10-E Electra της Έρχαρτ, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Purdue.

Heritagetac.org

Αποστολή για την «ανακάλυψη μιας ζωής»

Μια ομάδα 15 ατόμων - αποτελούμενη από ερευνητές του Πανεπιστημίου και του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς (ALI) - θα αναχωρήσει στις 4 Νοεμβρίου για το νησί, που βρίσκεται μεταξύ της Χαβάης και των Φίτζι, για να διερευνήσει το αινιγματικό εύρημα, που πιστεύεται ότι είναι το κύριο σώμα και η ουρά του αγνοούμενου αεροσκάφους.

«Η εύρεση του αεροσκάφους της Αμέλια Έρχαρτ θα ήταν η ανακάλυψη μιας ζωής», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ALI, Δρ. Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, ο οποίος από καιρό πιστεύει ότι το Νικουμαρόρο κρύβει το μυστικό της εξαφάνισης της Έρχαρτ.

«Άλλα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από την International Group of Historic Aircraft Recovery (Διεθνής Ομάδα Ανάκτησης Ιστορικών Αεροσκαφών) αποδεικνύουν με εξαιρετικά πειστικό τρόπο ότι ο τελικός προορισμός της Έρχαρτ και του πλοηγού της, Φρεντ Νούναν, ήταν το Νικουμαρόρο. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης του αεροπλάνου εκεί θα ήταν η απόλυτη απόδειξη».



Η τριήμερη αποστολή θα επικεντρωθεί στο «Αντικείμενο Taria» - ένα μυστηριώδες σχήμα που εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2015 σε δορυφορικές εικόνες στη βόρεια ακτή της λιμνοθάλασσας του Νικουμαρόρο.

Heritagetac.org

Η ομάδα αναζήτησης αναμένεται να επιστρέψει στις 21 Νοεμβρίου.



«Η επιτυχής ταυτοποίηση θα ήταν το πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση του αρχικού σχεδίου της Αμέλια να επιστρέψει το Electra στο West Lafayette μετά την ιστορική πτήση της», δήλωσε ο Steve Schultz, αντιπρόεδρος και γενικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Purdue.



«Θα χρειαστεί ακόμη επιπλέον δουλειά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά αισθανόμαστε ότι οφείλουμε στην κληρονομιά της, η οποία παραμένει τόσο ισχυρή στο Purdue, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να το φέρουμε πίσω στην πατρίδα».

IMAGO

Από το όνειρο στην... εξαφάνιση

Η πρωτοπόρος αεροπόρος, η οποία άρχισε να εργάζεται στο Purdue το 1935, εξαφανίστηκε μαζί με τον πλοηγό της στις 2 Ιουλίου 1937, κατά τη διάρκεια της ιστορικής και ατυχούς προσπάθειάς της να κάνει τον γύρο του κόσμου με αεροπλάνο.



Το ζευγάρι ξεκίνησε από το Lae της Παπούα Νέα Γουινέα, με σχέδια να ανεφοδιαστεί με καύσιμα στο νησί Howland πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Χονολουλού και τον τελικό προορισμό του, το Όκλαντ της Καλιφόρνια, αλλά αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους στο Lae, όταν οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις της Έρχαρτ τελικά σταμάτησαν.



Το Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ διεξήγαγαν 16ήμερη έρευνα για τους αγνοούμενους χωρίς αποτέλεσμα και η Έρχαρτ κηρύχθηκε επισήμως νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.

Παρά τις πολλές προσπάθειες και τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν σε διάστημα εννέα δεκαετιών, ούτε τα λείψανα της Έρχαρτ ούτε τα συντρίμμια του αεροπλάνου έχουν βρεθεί ποτέ – με την τελευταία αποστολή του Τόνι Ρομέο και της ομάδας του Deep Sea Vision να αποκαλύπτεται πέρυσι.



Ο Ρομέο, ένας εξερευνητής βαθέων υδάτων με έδρα τη Νότια Καρολίνα, κατέγραψε με σόναρ την εικόνα ενός αντικειμένου σε σχήμα αεροσκάφους που πίστευε ότι ήταν το αεροπλάνο της Έρχαρτ στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ένας βράχος.



Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποχαρακτηρίσει και θα δημοσιοποιήσει τα κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με την Έρχαρτ και την τελευταία της πτήση.