Κάμερα σε Tesla καταγράφει «φαντάσματα» έξω από νεκροταφείο - Το βίντεο που έγινε viral

Viral έχουν γίνει πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν φευγαλέες σκιές σαν «φαντάσματα», τα οποία καταγράφονται από κάμερες των οχημάτων Tesla, όταν περνούν έξω από νεκροταφεία. Τα βίντεο αυτά είχαν κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, με τη «μόδα» να φτάνει πλέον και στην Ελλάδα.

Στις ΗΠΑ έχουν υπάρξει επανειλημμένα καταγραφές από κάμερες Tesla κοντά σε νεκροταφεία, όπου εμφανίζονται ανθρώπινες φιγούρες σε σημεία όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα φυσικό εμπόδιο. Ένα σχετικό περιστατικό αφορά έναν ιδιοκτήτη Cybertruck που ισχυρίζεται ότι εντόπισε ένα «φάντασμα» να στέκεται στην άκρη του δρόμου, ενώ οι κάμερες του αυτοκινήτου το κατέγραψαν – παρόλο που δεν υπήρχε κάποιος εκεί εκείνη τη στιγμή.

Η «μόδα» έφτασε πλέον και στην Ελλάδα, καθώς στα social media ανέβηκε ένα βίντεο με «ψυχές» έξω από νεκροταφείο, τις οποίες… διαισθάνθηκε και κατέγραψε η κάμερα του Tesla που οδηγούσε μια κοπέλα. Πολλοί χρήστες σχολιάζουν χιουμοριστικά — ιδιαίτερα για ένα «φάντασμα με ποδήλατο» που εμφανίζεται στιγμιαία στην εικόνα.

A Tesla driver showed off the people walking that the car detected while passing a cemetery. @elonmusk

Could this be real? #tesla #elonmusk #spacex pic.twitter.com/PPVZnxqc0d — Scarface (@scarfaceroar) September 20, 2025

«Το AI μοντέλο της Tesla έχει εκπαιδευτεί να βλέπει σχήματα και να τα μεταφράζει σε εικονίδια (π.χ. άνθρωπος, ποδήλατο, κώνος). Όταν μπερδευτεί (ιδίως σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού) , προβάλλει φιγούρες που δεν υπάρχουν πραγματικά. Έχει καταγραφεί σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα».