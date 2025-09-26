Γαλλίδα έχασε 830.000 ευρώ από απάτη με τον «ψεύτικο Μπραντ Πιτ» – Το βιβλίο που έγραψε για την εμπειρία της

Μια γυναίκα από τη Γαλλία έπεσε θύμα πρωτοφανούς διαδικτυακής απάτης, χάνοντας πάνω από 830.000 ευρώ, όταν πείστηκε ότι συνομιλούσε με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ που υποτίθεται πως χρειαζόταν χρήματα για θεραπεία. Η Αν Ντενεσατέλ αποκάλυψε ότι, παρά την οικονομική καταστροφή και την κατάθλιψη που ακολούθησε, η εμπειρία αυτή την οδήγησε να βάλει τέλος σε έναν δυσλειτουργικό γάμο. Η ίδια περιγράφει την ιστορία της σε βιβλίο, μιλώντας ανοιχτά και για την ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη από τα διαδικτυακά τρολ.

Διαβάστε πώς εξελίχθηκε η απάτη και τι αποκαλύπτει το θύμα στο βιβλίο του.

