Φοβερή τραγωδία στην Κολομβία: «Τάφος» για 12 μαθητές χαράδρα βάθους 80 μέτρων

Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 μαθητές όταν το λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από σχολική εκδρομή έπεσε σε χαράδρα βάθους 80 μέτρων στην Κολομβία.



Οι μαθητές της 11ης και τελευταίας τάξης του σχολείου, επέστρεφαν από διακοπές στην ακτή της Καραϊβικής προς το Μπέλο, κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, περίπου 40 επιβάτες ταξίδευαν με το λεωφορείο, το οποίο συνετρίβη σε μια αγροτική περιοχή κοντά στη Σεγκόβια.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών.



«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την Αντιόχεια», δήλωσε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το λεωφορείο φέρεται να βγήκε από τον δρόμο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Η εθνική αρχή οδικής ασφάλειας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

«Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι» σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη τηςτ Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν, τόνισε ότι το λεωφορείο ταξίδευε από την πόλη Τολού προς το Μεντεγίν μετά από μια σχολική εκδρομή και μετέφερε μαθητές από το Λύκειο Αντιοκένο.



Χωρίς να κατονομάσουν συγκεκριμένες πηγές, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται και στους 16.

#ATENCIÓN Excursión de grado 11 terminó en tragedia.



Más de 10 muertos y 13 heridos deja accidente de bus de turismo que se precipitó a un barranco entre Remedios y Segovia, Antioquia. La mayoría de víctimas son estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello. pic.twitter.com/RnqHxYgBvA — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 14, 2025

«Μέχρι στιγμής, υπάρχουν περισσότεροι από 10 νεκροί και 20 τραυματίες», είπε ο Χουλιάν. «Ολόκληρο το νοσοκομειακό δίκτυο είναι έτοιμο για να υποστηρίξει αυτήν την έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε.