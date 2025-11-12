Θρήνος στην Κολομβία: 16χρονος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και ο πατέρας του πνίγηκαν σε φράγμα

Το κολομβιανό ποδόσφαιρο πενθεί για τον άδικο χαμό ενός παιδιού που είχε όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Τζόελ Νταβίντ Λόπες Σολάνο, μόλις 16 ετών, χάθηκε τραγικά σε φράγμα της Κόρδοβα, όταν παρασύρθηκε από τα νερά κατά τη διάρκεια μπάνιου. Ο πατέρας του, Οράνχελ Λόπες Βακέρο, 42 ετών, βούτηξε αμέσως για να τον σώσει, όμως δεν τα κατάφερε και έχασε κι εκείνος τη ζωή του.



Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι δύο τους είχαν σταματήσει για λίγη ώρα κοντά στη λίμνη, χωρίς να αντιληφθούν το βάθος και το ρέμα. Ο μικρότερος αδελφός του Τζόελ, μόλις επτά ετών, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τους περαστικούς ζητώντας βοήθεια , δυστυχώς όμως, ήταν ήδη αργά.

#ATENCION | Como Orangel López Vaqueros de 42 años de edad ( padre) y Joel David López Solano de 16 años de edad, fueron identificadas las dos personas que resultaron ahogadas en el sitio conocido como el "peñon ". Ubicado en la vereda Petaca en el municipio de Tuchin - Córdoba pic.twitter.com/fAtdYxNb9O — ¡Zona Judicial! (@ZonaJudicial) November 9, 2025





Ο Τζόελ αγωνιζόταν στην ακαδημία της Ενβιγκάδο, συλλόγου γνωστού για την παραγωγή ταλέντων στην Κολομβία. Ήταν ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της ηλικίας του και βρισκόταν λίγες μέρες πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο: ταξίδι στην Αργεντινή για δοκιμαστικά με τη φανέλα της Σαν Λορένσο. Είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για το διαβατήριο και ετοίμαζε τη βαλίτσα του για το Μπουένος Άιρες.



Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Κολομβίας, με συμπαίκτες, προπονητές και φίλους να αποχαιρετούν ένα παιδί που «έλαμπε» τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.