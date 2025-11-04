Οι παίχτες μαθαίνουν για τον θάνατο του Ζίζοβιτς την ώρα του αγώνα και καταρρέουν (vid)

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της Ραντνίτσκι και της Μλάντοστ, οι παρευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες ενός τραγικού περιστατικού που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και οι πάντες... λύγισαν.

Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής Γιοβάν Σέγκρτ σφύριξε τη λήξη, με όλους να πιάνουν το κεφάλι τους συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί. Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε στον στίβο του γηπέδου της Λουτσάνι.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan…

Οι ποδοσφαιριστές της Ράντνιτσκι κατάλαβαν αμέσως τι συνέβαινε. Kάποιοι έπεσαν στο χορτάρι και άρχισαν να κλαίνε. Οι παίκτες της Μλάντοστ επίσης έμειναν σοκαρισμένοι και, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους τους, έπεσαν και εκείνοι στο χορτάρι, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Ράντνιτσκι την περασμένη εβδομάδα. Ήταν 44 ετών και στην προπονητική του καριέρα είχε καθοδηγήσει τις Ράντνικ Μπιέλινα, Ζρίνσκι, Σλομποντά Τούζλα και Μπόρατς Μπάνια Λούκα.