Ο προπονητής της Ράντνιτσκι «έσβησε» από τροφική δηλητηρίαση
Ο Μίλαν Ζίζοβιτς κατέρρευσε στον πάγκο της Ράντνιτσκι και πέθανε, έχοντας προηγουμένως δηλητηριαστεί από ψάρι που έφαγε.
Απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει το σερβικό ποδόσφαιρο, με τον 44χρονο προπονητή της Ράντνιτσκι, Μίλαν Ζίζοβιτς, να χάνει τη ζωή του ύστερα από τροφική δηλητηρίαση. Ο Σέρβος τεχνικός είχε παραπονεθεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τη Μλάντοστ Λουτσάνι πως δεν αισθανόταν καλά, αποδίδοντας την αδιαθεσία του σε ένα ψάρι που είχε φάει νωρίτερα. Παρότι αγνόησε το πρόβλημα και κάθισε κανονικά στον πάγκο, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης ένιωσε έντονη δυσφορία και κατέρρευσε μπροστά στους παίκτες του.
Το ιατρικό τιμ έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ζίζοβιτς υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλους, με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να ξεσπούν σε λυγμούς μέσα στο γήπεδο. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ τα σερβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πιθανό συνδυασμό τροφικής δηλητηρίασης και καρδιολογικού επεισοδίου.
Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τη Ράντνιτσκι μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο της Σερβίας θρηνεί έναν άνθρωπο που «έφυγε» απρόσμενα, κάνοντας το πάθος του μέχρι την τελευταία στιγμή.