Ο προπονητής της Ράντνιτσκι «έσβησε» από τροφική δηλητηρίαση

Απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει το σερβικό ποδόσφαιρο, με τον 44χρονο προπονητή της Ράντνιτσκι, Μίλαν Ζίζοβιτς, να χάνει τη ζωή του ύστερα από τροφική δηλητηρίαση. Ο Σέρβος τεχνικός είχε παραπονεθεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα με τη Μλάντοστ Λουτσάνι πως δεν αισθανόταν καλά, αποδίδοντας την αδιαθεσία του σε ένα ψάρι που είχε φάει νωρίτερα. Παρότι αγνόησε το πρόβλημα και κάθισε κανονικά στον πάγκο, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης ένιωσε έντονη δυσφορία και κατέρρευσε μπροστά στους παίκτες του.

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani.



Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025





Το ιατρικό τιμ έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ζίζοβιτς υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλους, με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να ξεσπούν σε λυγμούς μέσα στο γήπεδο. Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, ενώ τα σερβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πιθανό συνδυασμό τροφικής δηλητηρίασης και καρδιολογικού επεισοδίου.

Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τη Ράντνιτσκι μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο της Σερβίας θρηνεί έναν άνθρωπο που «έφυγε» απρόσμενα, κάνοντας το πάθος του μέχρι την τελευταία στιγμή.