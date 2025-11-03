Τραγωδία στο γήπεδο: Νεκρός ο προπονητής της Ραντνίτσκι

Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς. Ο προπονητής της Ραντνίτσκι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τη Μλάντοστ για το πρωτάθλημα Σερβίας και λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή του, σε ηλικία μόλις 44 ετών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ζίζοβιτς σωριάστηκε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

Το ματς αρχικά συνεχίστηκε, ωστόσο λίγο αργότερα διακόπηκε οριστικά, όταν έγινε γνωστό πως ο Σέρβος τεχνικός δεν τα κατάφερε. Οι παίκτες και των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ οι φίλαθλοι στις εξέδρες παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι τη δραματική εξέλιξη.

Η είδηση του θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο Ζίζοβιτς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι μόλις στις 23 Οκτωβρίου, ενώ την περσινή σεζόν καθοδήγησε την Μπάνια Λούκα, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό στο Conference League και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.