Πένθος στη Σενεγάλη: Δολοφονήθηκε 18χρονος τερματοφύλακας έπειτα από απάτη με ψεύτικα δοκιμαστικά
Σοκ στη Σενεγάλη: ο 18χρονος Σεΐκ Τουρέ δολοφονήθηκε αφού έπεσε θύμα απάτης με ψεύτικα δοκιμαστικά για ποδοσφαιρικό σύλλογο.
Η Σενεγάλη πενθεί για τον άδικο χαμό του Σεΐκ Τουρέ, ενός 18χρονου ταλαντούχου τερματοφύλακα, ο οποίος έπεσε θύμα στυγερής απάτης που οδήγησε στον τραγικό του θάνατο.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο Τουρέ εξαπατήθηκε από ομάδα κακοποιών, οι οποίοι τον έπεισαν ότι θα συμμετάσχει σε δοκιμαστικά για ένταξη σε επαγγελματική ομάδα. Το υποτιθέμενο «δοκιμαστικό» αποτέλεσε το δόλωμα για μια καλοστημένη απαγωγή.
Από το όνειρο στο δράμα
Οι δράστες απήγαγαν τον νεαρό τερματοφύλακα και στη συνέχεια ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του, προκειμένου να τον απελευθερώσουν. Δυστυχώς, η οικογένεια δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με αποτέλεσμα οι εγκληματίες να προχωρήσουν στη δολοφονία του 18χρονου. Το σώμα του Σεΐκ Τουρέ εντοπίστηκε νεκρό στην Γκάνα, όπου και είχε μεταφερθεί από τους απαγωγείς.
Το Υπουργείο Αφρικανικής Ενοποίησης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Σενεγαλέζων του Εξωτερικού ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας, ενώ οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού του νεαρού.
Η τραγική αυτή υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Σενεγάλη, με τα social media να πλημμυρίζουν από μηνύματα θλίψης και οργής, καθώς ο Τουρέ θεωρούνταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του.