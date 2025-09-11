Σοκ στην Ιταλία: Νεκρός στα 41 του ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου ο αιφνίδιος θάνατος του Πολ Μπακαλίνι, πρώην προέδρου της Παλέρμο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο σε ηλικία μόλις 41 ετών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, ενώ ο θάνατός του έγινε γνωστός από τη σύζυγό του, η οποία βρήκε το άψυχο σώμα του.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

Ο Μπακαλίνι, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από Αμερικανό πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιταλία από τη συμμετοχή του στη σατιρική εκπομπή «Le Iene». Μετά από την τηλεοπτική του καριέρα, στράφηκε στα χρηματοοικονομικά ως χρηματιστής. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για την Παλέρμο ήταν μεγάλη, κάτι που είχε αποδείξει με ένα ιδιαίτερο τατουάζ με το έμβλημα του συλλόγου και μια καρδιά κάτω από το στήθος του.

Paul Baccaglini.



Resterà per sempre uno dei personaggi più assurdi ed incredibili nella storia moderna della TV e del calcio italiano.



Chissà cosa avrà fatto negli anni recenti, ma di certo sarà stato abbandonato: un pensiero che mi dilania.



FA BUON VIAGGIO PRESIDENTE. pic.twitter.com/ShxnaoQA5f — Enrichè081 | AG4IN (@EnricoNappi) September 10, 2025

Το 2017, είχε διατελέσει πρόεδρος της Παλέρμο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προσπαθήσει, μαζί με ένα επενδυτικό fund, να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας τη σεζόν 2016-17, μια προσπάθεια που τελικά δεν ευοδώθηκε.

Η ιταλική ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της με επίσημη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της Παλέρμο κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17», αναφέρει η δημοσίευση, αποχαιρετώντας τον νεαρό πρώην παράγοντα.