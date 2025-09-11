Σοκ στην Ιταλία: Νεκρός στα 41 του ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι
Νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.
Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου ο αιφνίδιος θάνατος του Πολ Μπακαλίνι, πρώην προέδρου της Παλέρμο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο σε ηλικία μόλις 41 ετών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, ενώ ο θάνατός του έγινε γνωστός από τη σύζυγό του, η οποία βρήκε το άψυχο σώμα του.
Ο Μπακαλίνι, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από Αμερικανό πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιταλία από τη συμμετοχή του στη σατιρική εκπομπή «Le Iene». Μετά από την τηλεοπτική του καριέρα, στράφηκε στα χρηματοοικονομικά ως χρηματιστής. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για την Παλέρμο ήταν μεγάλη, κάτι που είχε αποδείξει με ένα ιδιαίτερο τατουάζ με το έμβλημα του συλλόγου και μια καρδιά κάτω από το στήθος του.
Το 2017, είχε διατελέσει πρόεδρος της Παλέρμο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προσπαθήσει, μαζί με ένα επενδυτικό fund, να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας τη σεζόν 2016-17, μια προσπάθεια που τελικά δεν ευοδώθηκε.
Η ιταλική ομάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της με επίσημη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της Παλέρμο κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17», αναφέρει η δημοσίευση, αποχαιρετώντας τον νεαρό πρώην παράγοντα.