Τραγωδία στο ισπανικό ποδόσφαιρο – 19χρονος τερματοφύλακας πέθανε έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι

Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο 19χρονος Ραούλ Ραμίρεθ, τερματοφύλακας της Κολίνδρες, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που υπέστη το Σάββατο σε αγώνα με τη Ρεβίγια για την τέταρτη κατηγορία.

Ο νεαρός πορτιέρε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βαλδεθίγια στη Σανταντέρ, έχοντας υποστεί δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές – μία εντός γηπέδου και μία στη διαδρομή προς το νοσοκομείο.

Συγκινητική ήταν η άμεση παρέμβαση του προπονητή της ομάδας, Ράφα δε λα Πένια, που προσπάθησε να τον επαναφέρει, με τη βοήθεια μιας φίλαθλου – φοιτήτριας Νοσηλευτικής, έως ότου φτάσουν οι γιατροί.

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα της Κανταβρίας. Ο σύλλογος Ντεπορτίβο Λαρέδο, στον οποίο ο Ραμίρεθ είχε περάσει από τις ακαδημίες, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την οδύνη του.

«Με την πιο βαθιά λύπη και οδύνη αποχαιρετούμε τον Ραούλ, τον αγαπημένο μας πρώην παίκτη της cantera. Θα είναι για πάντα μέλος της οικογένειάς μας και η μνήμη του θα μείνει ανεξίτηλη στους συμπαίκτες και τους προπονητές του».

Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κανταβρίας κήρυξε τριήμερο πένθος και θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σε όλους τους αγώνες την επόμενη εβδομάδα.