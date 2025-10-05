Έφυγε από τη ζωή ο Ιωσήφ Καλιτζάκης – Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του γιου του

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο Γιάννης Καλιτζάκης, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας, Ιωσήφ Καλιτζάκης, σε ηλικία 95 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο παλαίμαχος αμυντικός του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης υπήρξε κι εκείνος ποδοσφαιριστής, υπερασπιζόμενος τη φανέλα του Πανελευσινιακού ως τερματοφύλακας και αφήνοντας το δικό του στίγμα στα γήπεδα της εποχής του.

Ο «Νίντζα» του ελληνικού ποδοσφαίρου, που σήμερα εργάζεται ως προπονητής στον ΑΟ Τρικάλων και στις ακαδημίες του συλλόγου, αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε να ακολουθήσει το δρόμο του ποδοσφαίρου.

«Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα…».