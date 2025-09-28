Νέο ασύλληπτο γκολ από τον Νεκτάριο Τριάντη στο MLS

Ο Νεκτάριος Τριάντης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, πετυχαίνοντας δεύτερο γκολ σε τρεις συμμετοχές και «χαρίζοντας» πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Ο 22χρονος αμυντικός χαφ, που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας, βρήκε δίχτυα στο 65’ με τρομερό μονοκόμματο σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από κακό διώξιμο της αντίπαλης άμυνας, νικώντας τον Ζακ Στέφεν, πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι.

Take a bow, Nectarios Triantis 👏@MNUFC draw level in style! pic.twitter.com/LRRfgrAffY — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025

Η γκολάρα του Τριάντη ήρθε λίγες ημέρες μετά το τέρμα-ντεμπούτο του με τους «Λούνς», με τους φίλους της Μινεσότα να μιλούν ήδη με ενθουσιασμό για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι «τέτοια γκολ μοιάζουν με πέναλτι για εκείνον». Στο ντεμπούτο του με τη Μινεσότα λίγες ημέρες πριν, έγραψε ασίστ και γκολ, σκοράροντας από το κέντρο του γηπέδου!

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

Γεννημένος το 2003 στο Σίδνεϊ, ο Νεκτάριος είναι το όγδοο παιδί της οικογένειας Τριάντη. Η απώλεια του πατέρα του σε πυρκαγιά, όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, τον έφερε πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, με τα αδέλφια του να τον ενθαρρύνουν να ακολουθήσει αυτό το δρόμο.



Ξεκίνησε από την Κάντερμπερi Τζούνιορ FC και το 2020 έκανε το άλμα στην A-League με τη Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς. Το 2022 μετακόμισε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, όπου με 23 συμμετοχές συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πορεία του τον έφερε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σάντερλαντ, πριν παραχωρηθεί δανεικός στη Χιμπέρνιαν, όπου αγωνίστηκε σε 50 αγώνες με 3 γκολ και 6 ασίστ.