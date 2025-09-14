Νεκτάριος Τριάντης: Ο «εκρηκτικός» Έλληνας που μάγεψε στο ντεμπούτο του με τη Μινεσότα (vid)

Ο Νεκτάριος Τριάντης, που πρόσφατα επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνικής Ελλάδας, πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ και άφησε… άφωνους τους πάντες. Στο ντεμπούτο του, ο πρώην παίκτης της Σάντερλαντ έγραψε ασίστ και γκολ, ξεκινώντας εντυπωσιακά την πορεία του στο MLS.

Μπαίνοντας ως αλλαγή στο 63ο λεπτό, χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να κάνει τη διαφορά. Αρχικά, στο 77ο λεπτό του αγώνα έστρωσε στον Κάρλος Χάρβεϊ, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 με πανέμορφο τελείωμα. Στις καθυστερήσεις όμως, ο Ελληνοαυστραλός χαφ υπέγραψε τη στιγμή της βραδιάς. Εκμεταλλευόμενος κακή έξοδο του Ντος Σάντος, σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου, χαρίζοντας ένα highlight που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA'S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης

Γεννημένος το 2003 στο Σίδνεϊ, ο Νεκτάριος είναι το όγδοο παιδί της οικογένειας Τριάντη. Η απώλεια του πατέρα του σε πυρκαγιά, όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, τον έφερε πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, με τα αδέλφια του να τον ενθαρρύνουν να ακολουθήσει αυτό το δρόμο.

Ξεκίνησε από την Κάντερμπερi Τζούνιορ FC και το 2020 έκανε το άλμα στην A-League με τη Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς. Το 2022 μετακόμισε στη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, όπου με 23 συμμετοχές συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πορεία του τον έφερε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σάντερλαντ, πριν παραχωρηθεί δανεικός στη Χιμπέρνιαν, όπου αγωνίστηκε σε 50 αγώνες με 3 γκολ και 6 ασίστ.