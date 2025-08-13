Ο Νεκτάριος Τριάντης στην Εθνική: Από την Αυστραλία στα χρώματα της Ελλάδας

Μία ακόμη λύση προστίθεται στο οπλοστάσιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδας. Ο Νεκτάριος Τριάντης, γεννημένος στο Σίδνεϊ από Έλληνες γονείς, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας και πλέον τίθεται στη διάθεση του Ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Ο 22χρονος αμυντικός μέσος, που ανήκει στη Σάντερλαντ, άφησε οριστικά πίσω του την προοπτική να εκπροσωπήσει την Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της.

CONFIRMED: Nectarios Triantis has officially how switched his nationality to Greece.



Now eligible to play for the Greek national team.



Turned down the chance to play for the @Socceroos. — James Dodd (@JamesDodd89) August 13, 2025

Η υπόθεσή του βρισκόταν για μήνες υπό στενή παρακολούθηση από την ΕΠΟ, με τον αθλητικό διευθυντή της Εθνικής, Δημήτρη Σαλπιγγίδη, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωσή της. Ο ίδιος ο Τριάντης είχε καταστήσει σαφές ότι η επιλογή του θα βασιζόταν στο «πού νιώθει περισσότερο σπίτι του». Τελικά, η καρδιά του τον οδήγησε στην Ελλάδα.

Από το Σίδνεϊ στην Ευρώπη

Η επαγγελματική του πορεία τον έφερε από την A-League της Αυστραλίας στη Σάντερλαντ το 2023. Για ενάμιση χρόνο αγωνίστηκε δανεικός στη Χιμπέρνιαν, καταγράφοντας 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, ενώ έφτασε να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα και να είναι υποψήφιος για παίκτης της χρονιάς.

Η προσαρμογή του στο βρετανικό ποδόσφαιρο δεν ήταν εύκολη. «Ήταν σαν τρενάκι του τρόμου», έχει παραδεχθεί ο ίδιος, αναφερόμενος στο άλμα από την Αυστραλία στην Αγγλία και έπειτα στη Σκωτία. Σήμερα όμως, δηλώνει απόλυτα εξοικειωμένος με τον ρυθμό και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού στην Ευρώπη.

Ο νέος κρίκος στην Εθνική

Η απόφασή του να φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας τον εντάσσει σε ένα γκρουπ νέων, ποιοτικών παικτών που ο Γιοβάνοβιτς χτίζει γύρω του. Δίπλα στους Κωνσταντέλια, Τζίμα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Τσιμίκα και τους υπόλοιπους, ο Τριάντης έρχεται να προσφέρει ευελιξία: η φυσική του θέση είναι αυτή του αμυντικού χαφ, όμως μπορεί να καλύψει και ρόλο στο κέντρο της άμυνας.

Για την Εθνική, η προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή με εμπειρία από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και με ελληνικό DNA, αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον. Για τον ίδιο, είναι η ευκαιρία να γράψει το δικό του κεφάλαιο με τα χρώματα της πατρίδας του.