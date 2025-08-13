Εθνική Ελλάδας: Οι... άχαστοι Γιοβάνοβιτς, Τοροσίδης και Σαλπιγγίδης στους ομογενείς

Με στρατηγική στόχευση και ξεκάθαρο πλάνο ενίσχυσης της Εθνικής ομάδας, η ΕΠΟ στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς το εξωτερικό και τους Έλληνες της διασποράς. Το τελευταίο διάστημα, η Ομοσπονδία έχει προχωρήσει σε σειρά επαφών και… επιτυχημένων «μεταγραφών», πείθοντας ταλαντούχους ομογενείς να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο.

Η αρχή έγινε με τον Χρήστο Ζαφείρη (που βρίσκεται κοντά στην μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ) και ακολούθησαν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Νόα Άλεν και Νεκτάριος Τριάντης, φτάνοντας αισίως στο «4 στα 4» και στην απόλυτη επιτυχία!

Το «δίδυμο» Τοροσίδης - Σαλπιγγίδης και η εγγύηση Γιοβάνοβιτς

Πίσω από κάθε επιτυχημένη προσέγγιση κρύβονται τα πρόσωπα-κλειδιά: οι Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης. Οι δύο παλαίμαχοι διεθνείς έχουν αναλάβει την πρώτη επαφή με τους παίκτες, κρατώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με συλλόγους, ατζέντηδες και οικογένειες. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η οποία λειτουργεί ως επιπλέον εγγύηση για το αγωνιστικό πλάνο της Εθνικής.

Μάλιστα, στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καταλυτική ήταν και η συμβολή του Δημήτρη Παπαδόπουλου, που γνωρίζει καλά το βελγικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Ζαφείρης: Από τη Νορβηγία με… γαλανόλευκη καρδιά

Eurokinissi

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά σε ηλικία 10 ετών εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Νορβηγία. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, φτάνοντας μέχρι και τη Σλάβια Πράγας, όπου αγωνίζεται σήμερα. Παρά τη θητεία του σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, το καλοκαίρι του 2024 επέλεξε να αλλάξει… ποδοσφαιρική σημαία, επιλέγοντας την Ελλάδα.

Καρέτσας: Πίστη στην καρδιά, όχι στο διαβατήριο

Eurokinissi

Γεννημένος στο Βέλγιο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποφάσισε να αγωνιστεί με την Ελλάδα, ακολουθώντας τη φωνή της καρδιάς του. Από τις πρώτες του κιόλας εμφανίσεις με το εθνόσημο, έδειξε ότι πρόκειται για παίκτη με μέλλον. Ξεχώρισε με την ωριμότητά του και την ποδοσφαιρική του αντίληψη, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες.

Νόα Άλεν: Από την Ίντερ Μαϊάμι στην «γαλανόλευκη»

Ο αριστερός μπακ της Ίντερ Μαϊάμι και συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι, Νόα Άλεν, μπορεί να μην γνωρίζει ελληνικά, όμως η μητέρα του είναι ελληνικής καταγωγής. Η ΕΠΟ εντόπισε τον 21χρονο άσο και η απόφασή του να ενταχθεί στο ελληνικό δυναμικό ήρθε με σχετική ευκολία, ανοίγοντας την πόρτα για περαιτέρω διεθνή εξέλιξη.

Νεκτάριος Τριάντης: Από την Αυστραλία στη Σκωτία και την Εθνική

Ιmago

Ο τελευταίος στη σειρά είναι ο Νεκτάριος Τριάντης. Γεννημένος στο Σίδνεϊ, είχε εκπροσωπήσει την Αυστραλία στις εθνικές Κ20 και Κ23. Την περσινή χρονιά ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σάντερλαντ, ενώ μετά από έναν εντυπωσιακό δανεισμό στη Χιμπέρνιαν, υπέγραψε νέο δανεισμό με τον σκωτσέζικο σύλλογο. Η ΕΠΟ τον προσέγγισε και εκείνος αποφάσισε να αποχωριστεί τα «καγκουρό» για χάρη της «γαλανόλευκης».



Η Εθνική αλλάζει, εξελίσσεται και ενισχύεται με ταλέντο απ’ όλο τον κόσμο – και αυτή τη φορά, με σχέδιο, πρόσωπα και όραμα, δείχνει να κερδίζει το στοίχημα.