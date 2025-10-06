Εθνική: Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς στην ομάδα

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια της στα προκριματικά του Μουντιάλ, μιας και εν πολλοίς η πρόκριση στα τελικά της κορυφαίας διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026, θα κριθεί στις επερχόμενες αναμετρήσεις με την Σκωτία και την Δανία.

Στις δύο αναμετρήσεις που επίκεινται, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, με την κλήση του να ανακαλείται, πιθανότατα λόγω ενοχλήσεων που είχε ο διεθνής αμυντικός, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ να παίρνει την θέση του στην αποστολή.

Παράλληλα, ο τεχνικός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση. Στην αποστολή θα ενσωματωθεί εντός της ημέρας ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την παρουσία του φέτος, με τρία γκολ και μία ασίστ σε πέντε παιχνίδια με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η κατάσταση του νεαρού αστέρα της Γκενκ παραμένει αβέβαιη. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση και υπάρχει πιθανότητα να ενσωματωθεί απευθείας στη Σκωτία την Τρίτη (7/10), ωστόσο, η παρουσία του δεν είναι ακόμη βέβαιη. Για κάθε ενδεχόμενο, η αποστολή θα έχει μια «έξτρα» επιλογή, ώστε ο Γιοβάνοβιτς να είναι πλήρως προετοιμασμένος για τα δύο κρίσιμα ματς.