Εθνική Ελλάδας: Το πλάνο για την Σκωτία και η... γαλανόλευκη Γλασκώβη

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τιμόνι» της ομάδας «μάχεται» για την πρόκριση στο Μουντιάλ και βρίσκεται λίγες πριν το ματς με τη Σκωτία (9/10, 21:45) και τη Δανία (12/10, 21:45).

Όσον αφορά το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών της διοργάνωσης (9/10, 21:45) με τους Σκωτσέζους, η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε το ταξίδι της την Τρίτη (7/10). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέποντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του κίπερ της Σεβίλλης αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος έως τώρα έχει καταγράψει 48 εμφανίσεις κάτω από τα γκολπόστ, με 24 clean sheets.

Η τελευταία φορά που πήρε γάντια βασικού ήταν στο παιχνίδι με την Φινλανδία για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, με την εθνική μας ομάδα να επικρατεί με 2-0 εκτός έδρας και τον Βλαχοδήμο να πραγματοποιεί κορυφαία εμφάνιση.

Δυναμική «γαλανόλευκη» παρουσία στη Γλασκόβη - Με περίπου 2.000 Έλληνες κοντά της η Εθνική

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα είναι μόνη σε αυτή τη μεγάλη αποστολή απέναντι στη Σκωτία, καθώς στο «Χάμπτεν Παρκ» αναμένεται δυναμική παρουσία περίπου 1.800 έως 2.000 Ελλήνων φιλάθλων. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να ταξιδεύει προς τη Γλασκώβη, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού και στήριξης γύρω από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η «γαλανόλευκη» θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων της από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης, χωρητικότητας 51.866 θέσεων, με τους Έλληνες οπαδούς να ετοιμάζονται να δώσουν πάθος και φωνή από την εξέδρα, στηρίζοντας την προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.