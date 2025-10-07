Εθνική Ελλάδας: Αναχώρησε με στυλ και χαμόγελα για Γλασκώβη - Η τρομερή φώτο Τσιμίκα - Ρότα

Η Εθνική Ελλάδας πετάει σήμερα (7/10) για Γλασκώβη για το πρώτο ματς απέναντι στην Σκωτία (9/10 21:45). Οι Έλληνες διεθνείς καλούνται να αντιδράσουν μετά απο το κακό αποτέλεσμα απένατι στην Δανία, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Πέμπτης.

Εurokinissi

intime

intime

Στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε οτι οι παίκτες του θα πρέπει να έχουν ακόμη καλύτερη διάθεση μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα μας, και οι διεθνείς φαίνεται πως τον άκουσαν. Συγκεκριμένα η επίσημη σελίδα της εθνικής στο X ανάρτησε μια φωτογραφία με τους Ρότα και Τσιμίκα με καλή διάθεση και ιδιαίτερο στύλ να χαμογελούν στην κάμερα, βάζοντας την επιγραφή «Γλασκώβη ερχόμαστε».

Να θυμίσουμε πως η αποστολή της εθνικής για τα μάτς με Σκωτία και Δανία θα έχει και δυο νέα πρόσωπα. Συγκεκριμένα ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα βρεθεί στις κλήσεις μετά από 5 χρόνια για να αντικαταστήσει τον τραυματία Ρέτσο, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκε και ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς.