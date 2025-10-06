Παύλος Παντελίδης: Από το «χρυσό» γκολ της ανόδου με την Κηφισιά στην... Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο νεαρός επιθετικός, που έχει ξεχωρίσει φέτος με της εμφανίσεις του, αποτελεί βασικό κομμάτι στην Κηφισιά του Σεμπαστιάν Λέτο από την περσινή σεζόν κιόλας.

Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια στιγμή που τον καθορίζει. Για τον Παύλο Παντελίδη, εκείνη ήρθε απέναντι στην Καλαμάτα στις 13 Απριλίου, όταν πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Από τη Νέα Ιωνία στα φώτα της Εθνικής Ελλάδας

Ο Παντελίδης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Νέας Ιωνίας, πριν βρεθεί στον Παναθηναϊκό. Το κεφάλαιο αυτό, όμως, δεν κύλησε όπως το φανταζόταν, αφού δεν βρισκόταν στα πλάνα της Κ17 και το 2020 αποφάσισε να ψάξει αλλού τον δρόμο του.

Η Θύελλα Ραφήνας έγινε το νέο του σπίτι, όπου τη σεζόν 2022/23 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του 5ου ομίλου με 15 γκολ, κάνοντας την Κηφισιά να επενδύσει πάνω του. Η σεζόν 2023/24 τον βρήκε δανεικό στην Ηλιούπολη. Εκεί, ο Παντελίδης βρήκε ρυθμό, πήρε λεπτά, εξελίχθηκε. 29 συμμετοχές, 9 γκολ, 4 ασίστ και πάνω από 2.200 λεπτά στο χορτάρι έδειξαν πως το ταλέντο του μετατρέπεται σε ουσία.

Η επιστροφή και το γκολ που τον σημάδεψε

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά, αυτή τη φορά για να μείνει. Υπό τις οδηγίες του Σεμπαστιάν Λέτο, έγινε βασικό κομμάτι της ομάδας και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 7 γκολ και 2 ασίστ. Ανάμεσά τους, το πιο σημαντικό, εκείνο το μοναδικό solo γκολ απέναντι στην Καλαμάτα, που χάρισε στην Κηφισιά μια νίκη–κλειδί (1-0) στα playoffs της Super League 2 και τους έφερε μια ανάσα από την άνοδο.

Φέτος ο Παντελίδης έχει ξεχωρίσει στην Κηφισιά και απαριθμεί ήδη 3 γκολ και μία ασίστ στην Super League. Η εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ πιθανότατα ήταν και ο καθοριστικός παράγοντας για την κλήση του στην Εθνική και το μόνο που απομένει είναι να αν θα χρησιμοποιηθεί στους αγώνες της Ελλάδος που έρχονται ώστε να εκπληρώσει την μέγιστη τιμή που υπάρχει στο άθλημα, να φορέσεις την φανέλα με το εθνόσημο.