Οι 18 χώρες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Μουντιάλ του 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. 48 ομάδες, τρεις διοργανώτριες χώρες και ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο για τον πλανήτη. Ήδη, οι πρώτες 18 εθνικές ομάδες έχουν σφραγίσει το εισιτήριό τους και ελπίζουμε μία από τις υπόλοιπες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» να είναι η εθνική μας ομάδα.



Από τη Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό συμμετέχουν αυτόματα ως διοργανώτριες χώρες.



Η Ασία έχει ήδη έντονη παρουσία, με τις Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ιράν, Ουζμπεκιστάν και Ιορδανία να εξασφαλίζουν πρόωρα το ταξίδι τους. Ειδικά οι δύο τελευταίες, Ουζμπεκιστάν και Ιορδανία, γράφουν ιστορία καθώς πρόκειται για την παρθενική τους συμμετοχή σε Μουντιάλ.



Η Αφρική εκπροσωπείται ήδη από δύο παραδοσιακές δυνάμεις, Μαρόκο και Τυνησία, με το Μαρόκο να επιδιώκει να κάνει άλλη μία εντυπωσιακή πορεία του μετά τα ημιτελικά του Κατάρ το 2022.



Στη Νότια Αμερική, η ελίτ παραμένει σταθερή: Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Κολομβία, Ισημερινός και Παραγουάη εξασφάλισαν ήδη θέση, επιβεβαιώνοντας πως η Conmebol παραμένει γεμάτη από παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις και τεράστιους αστέρες που κοσμούν τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τέλος, από την Ωκεανία, η Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία θα δώσουν το «παρών» για ακόμη μία φορά



Με 18 από τις 48 θέσεις ήδη καλυμμένες, η αγωνία κορυφώνεται για τις υπόλοιπες 30 που θα συμπληρώσουν το παζλ του Μουντιάλ 2026, το οποίο υπόσχεται να είναι μια γιορτή χωρίς προηγούμενο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.