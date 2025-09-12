Ανησυχία στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός από τους πιο επιδραστικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στο προαύλιο ενός πανεπιστημίου των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.



Φίλοι του ποδοσφαίρου και πολιτικοί σχολιαστές ζητούν από τη FIFA να επανεξετάσει την ανάθεση της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενοι κίνδυνο για παίκτες και φιλάθλους. Τα κοινωνικά δίκτυα κατακλύστηκαν από σχόλια που επισημαίνουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας. Παρά τις πιέσεις, η FIFA διαβεβαιώνει ότι συνεργάζεται με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων ασφαλείας, χωρίς να δείχνει διάθεση αλλαγής στη διοργάνωση.





Rip Charlie kick, I’m sorry but the world

Cup shouldn’t be hosted in America, I don’t feel safe. pic.twitter.com/Qy5P6693v6 — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) September 10, 2025





Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προγραμματίζεται να διεξαχθεί από κοινού στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν την πλειονότητα των αγώνων. Η τραγωδία με τον Τσάρλι Κερκ αναδεικνύει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των φιλάθλων, ενώ η FIFA καλείται να απαντήσει στις αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του πλανήτη.