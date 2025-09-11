Τσάρλι Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη», λέει το FBI - Εντοπίστηκε το όπλo του σε δάσος

«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη και γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI κατά την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Το FBI έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή, ο οποίος κινήθηκε σε σκεπές σπιτιών για να φτάσει στο σημείο που πυροβόλησε και ακολούθως διέφυγε μέσω της γειτονιάς, ανάμεσα στον κόσμο, εκμεταλλευόμενος τον πανικό.

Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας, του ανθρώπου που είχε μεγάλη επιρροή στη νεολαία και υπήρξε κήρυκας του τραμπισμού. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του FBI, πρόκειται για αυτόματο πολυβόλο που βρέθηκε σε δασική περιοχή και έχει σταλεί στα εργαστήρια της υπηρεσίας για ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, κοντά σε αυτήν των φοιτητών, γεγονός που του επέτρεψε να κινηθεί άνετα στον πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να κινήσει υποψίες. Όπως είπαν οι εκπρόσωποι του FBI, κάθε διαθέσιμη δύναμη έχει κινητοποιηθεί στην επιχείρηση για τη σύλληψή του δράστη.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις κινήσεις του, αξιοποιώντας βίντεο που καταγράφουν τον ύποπτο, ενώ από τους πολίτες ζητήθηκε να στείλουν οποιοδήποτε βίντεο διαθέτουν που μπορεί να βοηθήσει τις έρευνες. «Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τον εντοπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του FBI.

Τα βίντεο ντοκουμέντα της δολοφονίας

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε ενώ απευθυνόταν σε ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Βάλεϊ στο Όρεμ της Γιούτα, κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε τον Κερκ να δέχεται ερωτήσεις από ένα μέλος του κοινού σχετικά με την έκταση της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ, λίγα δευτερόλεπτα πριν πυροβοληθεί.

Τα βίντεο δείχνουν πλήθος φοιτητών να τρέχουν μακριά από το σημείο της επίθεσης, αμέσως μετά τον ήχο του πυροβολισμού. Ο Κερκ μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί «εκτιμάται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση» από έναν δράστη από την οροφή ενός κτιρίου.