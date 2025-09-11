Σε αναβρασμό οι ΗΠΑ μετά (και) τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Οι φόβοι για νέα εποχή πολιτικής βίας

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σοκαριστική δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν φαύλο κύκλο πολιτικής βίας μετά τη δολοφονία του Κερκ. Η πόλωση και ο εξτρεμισμός «τροφοδοτούν» επικίνδυνα την αμερικανική πολιτική σκηνή.

«Περνάμε αυτό που αποκαλώ μια εποχή βίαιου λαϊκισμού», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πέιπ, επικεφαλής του Chicago Project on Security and Threats στο ομώνυμο πανεπιστήμιο. «Είναι μια εποχή με ιστορικά υψηλά επίπεδα δολοφονιών, απόπειρων δολοφονιών και βίαιων διαδηλώσεων, και αυτό συμβαίνει τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερά».

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Πέιπ πρόσθεσε πως αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κατά πολύ τις συνήθεις μικρές διακυμάνσεις της βίας των πολιτοφυλακών που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια. «Πρόκειται για ένα διαφορετικό επίπεδο, μια διαφορετική ιστορική περίοδο πολιτικής βίας, και αυτό είναι που βλέπετε. Αυτό είναι ένα αποδεδειγμένο γεγονός», σημείωσε.

REUTERS/Caitlin O'Hara

Η ανατριχιαστική επίθεση, που έκανε μάλιστα το γύρο του κόσμου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ακραίων περιστατικών κατά το τελευταίο έτος που δείχνουν αυξημένο επίπεδο βίας. Μια βουλευτής της πολιτείας της Μινεσότα δολοφονήθηκε στο σπίτι της τον Ιούνιο. Το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβανίας πυρπολήθηκε τον Απρίλιο. Ο υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας. Και τώρα ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε την Τετάρτη το βράδυ μια ομιλία στην οποία κατηγόρησε την «ριζοσπαστική αριστερά» και τη ρητορική της για την πολιτική βία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση της Τετάρτης, η οποία καταδικάστηκε αμέσως από εξέχοντες Δημοκρατικούς, ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αριστερά «δαιμονοποιεί όσους διαφωνούν μαζί της μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, με τον πιο μισητό και απεχθή τρόπο».

REUTERS/Caitlin O'Hara

Πάντως, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι η Αμερική φαίνεται να αντιμετωπίζει μια νέα εποχή πολιτικής βίας, που θυμίζει μερικές από τις πιο πικρές και ταραχώδεις περιόδους της, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετίας του 1960, κατά την οποία δολοφονήθηκαν ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και ο ηγέτης του Αφροαμερικανικού Κινήματος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.