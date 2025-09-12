Τσάρλι Κερκ: Στο «φως» νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του

Η αστυνομία και το FBI συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τη φονική επίθεση που κόστισε τη ζωή στον Τσάρλι Κερκ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία φωνή του κινήματος MAGA, την περασμένη Τετάρτη (10/9) στη Γιούτα.

Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος», ντυμένου στα μαύρα, με καπέλο μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά από τη στέγη κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Κερκ στον λαιμό, ενώ εκείνος μιλούσε σε εκδήλωση φοιτητών. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον ένοπλο να τρέχει κατά μήκος της στέγης και να πηδά στο έδαφος, πριν εξαφανιστεί σε δασώδη περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας που «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και κατάφερε να αναμειχθεί στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ, όπου σκοτώθηκε ο Κερκ. Το όπλο, ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με κλείστρο, βρέθηκε από το FBI και αναλύεται στα εργαστήρια.

Οι ερευνητές έχουν ήδη συλλέξει αποτυπώματα και ίχνη DNA, ενώ ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι η Πολιτεία θα επιδιώξει «την επιβολή της θανατικής ποινής» εφόσον συλληφθεί ο δράστης.

BREAKING: Authorities share new video of person of interest in assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/Wkkmq0L9jX — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Τραμπ για Τσάρλι Κερκ: «Ένας γίγαντας της γενιάς του»

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών και πατέρας δύο παιδιών, ήταν συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, που δραστηριοποιείται σε σχολεία και πανεπιστήμια υπέρ του συντηρητισμού. Είχε εκατομμύρια ακολούθους στα social media και θεωρούνταν κομβική προσωπικότητα στην κινητοποίηση νέων ψηφοφόρων για τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποτίοντας φόρο τιμής, ανακοίνωσε ότι θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντάς τον «γίγαντα της γενιάς του» και «πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια Αμερικανούς».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ομοσπονδιακές Αρχές να δηλώνουν πως έχουν «σημαντικές ενδείξεις» για τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλά εγκληματολογικά στοιχεία που εξετάζονται αυτή τη στιγμή» τόσο στα κρατικά όσο και στα ομοσπονδιακά εργαστήρια. «Πάνω από όλα, θα πιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο», πρόσθεσε.