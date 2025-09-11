Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ύποπτος για τη δολοφονία - Το FBI τον επικήρυξε για 100.000 δολάρια

Στην δημοσιότητα έδωσε πριν από λίγο το FBI φωτογραφίες του ατόμου που θεωρείται ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας ζητά πληροφορίες από τον κόσμο για την ταυτοποίηση του ατόμου που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

Πριν από λίγο, μάλιστα, το FBI ανακοίνωσε πως προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Ειδικότερα, στη δημοσίευση σημειώνεται ότι «το FBI προσφέρει ως ανταμοιβή μέχρι και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου (ή ατόμων) που είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα».

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Ο ύποπτος απεικονίζεται με μαύρα γυαλιά, καπέλο μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα και τζιν, σε εικόνες που αναρτήθηκαν στο Χ από την υπηρεσία. Σε μία από τις φωτογραφίες, φαίνεται να ανεβαίνει σε κλιμακοστάσιο. Η αστυνομία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι διαθέτει βίντεο, στο οποίο ο δράστης καταγράφεται την ώρα που ανεβαίνει προς την ταράτσα, από όπου προήλθε ο πυροβολισμός.

«Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον θανατηφόρο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ», αναφέρεται στην ανάρτηση του FBI.

Το FBI έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του εκτελεστή, ο οποίος κινήθηκε σε σκεπές σπιτιών για να φτάσει στο σημείο που πυροβόλησε και ακολούθως διέφυγε μέσω της γειτονιάς, ανάμεσα στον κόσμο, εκμεταλλευόμενος τον πανικό.

Οι σφαίρες του όπλου της δολοφονίας είχαν χαραγμένα τρανς και αντιφασιστικά μηνύματα

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν μέσα στο όπλο έφεραν χαραγμένα μηνύματα με αναφορές σε τρανς και αντιφασιστική ιδεολογία, όπως αποκαλύπτει ενημερωτικό δελτίο των αρχών και πηγή με γνώση της έρευνας. Το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Beau Mason, εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό του υπόπτου, ο οποίος «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και «ανακατεύτηκε μέσα το πλήθος» στο πανεπιστήμιο. Οι ερευνητές έχουν επίσης στα χέρια τους ένα αποτύπωμα παλάμης, σημάδια από τον πήχη και αποτύπωμα από παπούτσι.

Ο ύποπτος καταγράφηκε σε κάμερα την ώρα που έφτανε στο πανεπιστήμιο στις 11:52 το πρωί. Στη συνέχεια, κινήθηκε μέσα από τις σκάλες, ανέβηκε στην ταράτσα –από όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση– και κατόπιν φάνηκε να τρέχει κατά μήκος της οροφής και να πηδά από το κτίριο για να διαφύγει.

Ο Κερκ χτυπήθηκε από μία μόνο σφαίρα περίπου στις 12:20 μ.μ., την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση του κοινού για τις μαζικές επιθέσεις με δράστες τρανς άτομα, μπροστά σε ένα ακροατήριο 3.000 ανθρώπων στο υπαίθριο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου.