WSJ: Οι σφαίρες του όπλου της δολοφονίας του Κερκ είχαν χαραγμένα τρανς και αντιφασιστικά μηνύματα

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, αφού το FBI αποκάλυψε ότι βρέθηκε σε κοντινή δασική περιοχή ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με μπουλόνι, με το οποίο τον σκότωσαν, ενώ ο ύποπτος φαίνεται να είναι «ηλικίας φοιτητή».

Λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για τη δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχτηκε θανατηφόρο πυροβολισμό στον λαιμό κατά τη διάρκεια της υπαίθριας ομιλίας στο Utah Valley University, στο Όρεμ, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα πυρομαχικά που βρέθηκαν μέσα στο όπλο έφεραν χαραγμένα μηνύματα με αναφορές σε τρανς και αντιφασιστική ιδεολογία, όπως αποκαλύπτει ενημερωτικό δελτίο των αρχών και πηγή με γνώση της έρευνας. Το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα.

Gun recovered in Charlie Kirk assassination revealed — as ammo had pro-trans, anti-fascist messages: sources https://t.co/a4kS8ce2Hw pic.twitter.com/RVkRAUiHFb — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Ο Independent έχει ζητήσει διευκρινίσεις από το FBI και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Beau Mason, εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό του υπόπτου, ο οποίος «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και «ανακατεύτηκε μέσα το πλήθος» στο πανεπιστήμιο. Οι ερευνητές έχουν επίσης στα χέρια τους ένα αποτύπωμα παλάμης, σημάδια από τον πήχη και αποτύπωμα από παπούτσι.

Ο ύποπτος καταγράφηκε σε κάμερα την ώρα που έφτανε στο πανεπιστήμιο στις 11:52 το πρωί. Στη συνέχεια, κινήθηκε μέσα από τις σκάλες, ανέβηκε στην ταράτσα –από όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση– και κατόπιν φάνηκε να τρέχει κατά μήκος της οροφής και να πηδά από το κτίριο για να διαφύγει.

Ο Κερκ χτυπήθηκε από μία μόνο σφαίρα περίπου στις 12:20 μ.μ., την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση του κοινού για τις μαζικές επιθέσεις με δράστες τρανς άτομα, μπροστά σε ένα ακροατήριο 3.000 ανθρώπων στο υπαίθριο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου.

Ο Τραμπ θα τον τιμήσει με το Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».