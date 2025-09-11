Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών - Έλεγχος από την αστυνομία του Καπιτωλίου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από αναφορά στην αστυνομία για απειλή με τοποθέτηση βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών στην Ουάσιγκτον.

Η απειλή κρίθηκε μη αξιόπιστη από την αστυνομία του Καπιτωλίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του DNC. «Από υπερβολική προσοχή, η αστυνομία του Καπιτωλίου διεξάγει εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου», αναφέρουν.

🚨 BREAKING: The bomb threat to the Democratic National Committee headquarters was just found NOT CREDIBLE by police.



It was BS. pic.twitter.com/oFppA5m87b — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 11, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του DNC, Κεν Μάρντιν, «η πολιτική βία σε κάθε μορφή της δεν έχει θέση στη χώρα μας. Είμαστε ευγνώμονες στην αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια του κτιρίου του DNC για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους».

Αυτό το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη σοκαριστική δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν φαύλο κύκλο πολιτικής βίας μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Η πόλωση και ο εξτρεμισμός «τροφοδοτούν» επικίνδυνα την αμερικανική πολιτική σκηνή. Πάντως, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι η Αμερική φαίνεται να αντιμετωπίζει μια νέα εποχή πολιτικής βίας, που θυμίζει μερικές από τις πιο πικρές και ταραχώδεις περιόδους της, συμπεριλαμβανομένης της δεκαετίας του 1960, κατά την οποία δολοφονήθηκαν ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και ο ηγέτης του Αφροαμερικανικού Κινήματος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.