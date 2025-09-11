Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Η σκοτεινή φιγούρα στο απέναντι κτίριο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικές έρευνες των Αρχών στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό το απόγευμα της Τετάρτης 10/9 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

«Αυτή η ένοπλη επίθεση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ενεργής έρευνας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τμήμα δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, σύμφωνα με τον Guardian, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με το FBI και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα.

Σημειώνεται ότι από χθες δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολιτική δολοφονία», παρά το γεγονός ότι το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν ασαφή.

Ο Μπο Μέισον, επίτροπος του τμήματος δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν θέσει «στο μικροσκόπιο» βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες φέρονται να κατέγραψαν τον ύποπτο. Ο άνδρας βρισκόταν στην οροφή ενός κτιρίου σε σχετικά «μεγάλη απόσταση» από το σημείο που καθόταν ο Κερκ, ενώ φαίνεται να φορούσε σκούρα ρούχα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο δολοφόνος του 31χρονου influencer θα εντοπιστεί, αλλά θα αποκαλυφθούν και όλοι όσοι εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίθεση.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την θηριωδία και σε άλλες μορφές πολιτικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που την χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από το Οβάλ Γραφείο.

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Η παράξενη φιγούρα στο απέναντι κτίριο

Το μοναδικό στοιχείο που έχουν για την ώρα οι αρχές φέρεται να είναι μια φιγούρα που έχει καταγραφεί σε βίντεο από σκεπή κτιρίου, απέναντι από το σημείο στο οποίο μιλούσε ο Τσάρλι Κέρκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αξιωματούχων, η θανατηφόρα σφαίρα «έφυγε» από την κορυφή του Losee Center, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Την ίδια ώρα, η αστυνομία περιπολεί στην περιοχή, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε να εισέλθει στην πανεπιστημιούπολη, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη εντείνονται.

Τα βίντεο ντοκουμέντα της δολοφονίας

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε ενώ απευθυνόταν σε ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Βάλεϊ στο Όρεμ της Γιούτα, κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε τον Κερκ να δέχεται ερωτήσεις από ένα μέλος του κοινού σχετικά με την έκταση της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ, λίγα δευτερόλεπτα πριν πυροβοληθεί.

Τα βίντεο δείχνουν πλήθος φοιτητών να τρέχουν μακριά από το σημείο της επίθεσης, αμέσως μετά τον ήχο του πυροβολισμού. Ο Κερκ μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου αργότερα πέθανε, όπως ανέφεραν οι αρχές. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πυροβολισμοί «εκτιμάται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση» από έναν δράστη από την οροφή ενός κτιρίου.