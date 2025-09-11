Τραγική ειρωνεία: Όταν ο Τσάρλι Κερκ υπερασπιζόταν την οπλοκατοχή

Φανατικός υπερασπιστής της Δεύτερης Τροπολογίας (Second Amendment) του αμερικανικού Συντάγματος που αναφέρεται στο δικαίωμα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ ήταν ο δολοφονηθείς συντηρητικός influencer Τσάρλι Κερκ που -κατά τραγική ειρωνία- έπεσε νεκρός από πυροβολισμό το απόγευμα της Τετάρτης 10/9 (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Η ειρωνεία της μοίρας; Ο άνθρωπος που έβλεπε τους θανάτους από όπλα ως «αναγκαίο τίμημα» για την ελευθερία της οπλοκατοχής, έπεσε τελικά και ο ίδιος θύμα ένοπλης βίας.

Ο Τσάρλι Κερκ ιδρυτής και επικεφαλής του οργανισμού Turning Point USA, ανήκε στη γενιά των πιο προβεβλημένων νέων συντηρητικών influencers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον Κερκ, η Δεύτερη Τροπολογία δεν ήταν απλώς μια συνταγματική διάταξη για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή. Ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονταν όλες οι υπόλοιπες ατομικές ελευθερίες. Στις ομιλίες του τόνιζε πως «η οπλοκατοχή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε έναν πιθανό αυταρχικό κρατικό μηχανισμό» και πως χωρίς αυτήν «κανένα άλλο δικαίωμα δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλές».

Η αμφιλεγόμενη δήλωση του 2023

Τον Απρίλιο του 2023 στη Σολτ Λέικ Σίτι, σε εκδήλωση της Turning Point USA, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν είπε ότι «Πιστεύω ότι αξίζει να πληρώνουμε το κόστος κάποιων, δυστυχώς, θανάτων από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία που προστατεύει τα υπόλοιπα Θεόπνευστα δικαιώματά μας».

Η δήλωση αυτή αναπαράχθηκε ευρέως από αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και χρησιμοποιήθηκε από επικριτές του ως απόδειξη της ακραίας του προσήλωσης στην οπλοκατοχή.

«Το τίμημα της ελευθερίας»

Σε άλλες παρεμβάσεις, ο Κερκ παρομοίαζε τους θανάτους από όπλα με τις απώλειες από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία αποδέχεται πάντοτε κάποιο βαθμό ρίσκου προκειμένου να διαφυλάξει την ελευθερία.

Όπως χαρακτηριστικά είχε πει «δεν θα ζήσετε ποτέ σε μια κοινωνία όπου θα υπάρχει ένοπλος πληθυσμός και δεν θα καταγράφεται ούτε ένας θάνατος από όπλα. Αυτό είναι ανοησία. Όμως πιστεύω ότι αξίζει το τίμημα».

Οι πρώτες τοποθετήσεις

Η δημόσια ταύτισή του με το λόμπι των όπλων έγινε ήδη από το 2018, όταν μετά το μακελειό στο σχολείο του Parkland εμφανίστηκε ως φωνή στήριξης της National Rifle Association (NRA), τονίζοντας ότι οι περιορισμοί στα όπλα δεν θα εμπόδιζαν τέτοιες τραγωδίες, αλλά μόνο θα αποδυνάμωναν τα δικαιώματα των νομοταγών πολιτών.

Κριτική και αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Τσάρλι Κερκ συνάντησαν έντονη κριτική από οργανώσεις και πολιτικούς που προωθούν τον έλεγχο της οπλοκατοχής. Τον κατηγόρησαν ότι αντιμετωπίζει τους θανάτους από όπλα σαν «παράπλευρο κόστος» και ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζει τον ανθρώπινο πόνο. Ο ίδιος όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ τη θέση του. Για τον φανατικό υπερασπιστή της οπλοφορίας στις ΗΠΑ η απώλεια κάποιων ζωών, όσο τραγική κι αν είναι, δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στον περιορισμό ενός δικαιώματος που θεωρούσε ακρογωνιαίο λίθο της αμερικανικής δημοκρατίας.