Η «μοιραία» τελευταία ανάρτηση του Κερκ λίγο πριν τη δολοφονία του στη Γιούτα

Στη σοκαριστική δολοφονία της Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα σε συρμό του μετρό στη Βόρεια Καρολίνα αναφερόταν η τελευταία ανάρτηση του Τσάρλι Κερκ στο Twitter.

Χαρακτηριστικά είχε γράψει: «Η Αμερική δεν θα είναι ίδια». Η ανάρτηση αυτή έγινε λίγες ώρες πριν από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού influencer, συνιδρυτή του κινήματος Turning Point USA και έμπιστου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

America will never be the same. pic.twitter.com/Wd2AJsn0W0 — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 10, 2025

Ο Κερκ τόνισε την ανάγκη να πολιτικοποιηθεί το περιστατικό, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

«Αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, είναι 100% απαραίτητο να πολιτικοποιήσουμε τον άσκοπο φόνο της Iryna Zarutska, επειδή ήταν η πολιτική που επέτρεψε σε ένα άγριο τέρας με 14 προηγούμενα αδικήματα να είναι ελεύθερο στους δρόμους και να τη σκοτώσει», έγραφε σε άλλη ανάρτηση.

Η δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής ξεσήκωσε συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να φτάνει να απαιτεί τη θανατική ποινή για τον ύποπτο, Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού και ομοσπονδιακό αδίκημα σχετικό με τρομοκρατία.

Την Τετάρτη το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά τη δολοφονία από την πρώτη μέρα.

Τη μαχαίρωσε επανειλημμένα

Ο ύποπτος για τη δολοφονία Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ -ο οποίος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν από τις Aρχές- καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να βυθίζει επανειλημμένα το μαχαίρι του στη Ζαρούτσκα λίγο αφότου επιβιβάστηκε στο τρένο επιστρέφοντας από τη δουλειά της σε μια πιτσαρία στο Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το βίντεο της δολοφονίας ήταν «φρικτό» και κατηγόρησε τις πολιτικές «εγγύησης χωρίς μετρητά» στην πόλη που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς για τον θάνατο της «όμορφης, νεαρής Ουκρανής πρόσφυγα».

«Έχω δει το φρικτό βίντεο μιας όμορφης, νεαρής Ουκρανής πρόσφυγα, η οποία ήρθε στην Αμερική για να ξεφύγει από τον άγριο πόλεμο στην Ουκρανία, και ταξίδευε αθώα με το μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου έπεσε βάναυσα σε ενέδρα ενός ψυχικά διαταραγμένου τρελού», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Ο δράστης ήταν ένας γνωστός εγκληματίας, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος με ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ τον Ιανουάριο, συνολικά 14 ΦΟΡΕΣ. Τι στο καλό έκανε ταξιδεύοντας με το τρένο και περπατώντας στους δρόμους; Εγκληματίες σαν κι αυτούς πρέπει να ΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΑ».