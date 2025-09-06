Τρόμος στις ΗΠΑ: Άνδρας μαχαίρωσε μια Ουκρανή μέσα στο μετρό

Μια απίστευτη δολοφονία σημειώθηκε μέσα σε συρμό των ΗΠΑ, όταν μια Ουκρανή, πρόσφυγας πολέμου, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα.



Το συγκλονιστικό περιστατικό έχει μάλιστα καταγραφεί και σε βίντεο.



Όλα συνέβησαν στις 22 Αυγούστου, στο μετρό της πόλης Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε την Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, πρόσφυγα πολέμου από την Ουκρανία, στο λαιμό αρκετές φορές χωρίς προφανή λόγο.



Συνελήφθη ο δράστης

Η κοπέλα αιμορραγούσε με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή στο μετρό. Ο δράστης συνελήφθη.



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος και άνεργος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να μαλώνει με τους επιβάτες. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, έβγαλε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στην κοπέλα. Άλλοι τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.



Και ο δράστης τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο. Πλέον βρίσκεται υπό κράτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!