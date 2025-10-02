«Σας παρακαλώ, βιαστείτε»: Στο «φως» τα δραματικά τηλεφωνήματα μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα

Σοκ και οργή είχε προκαλέσει η άγρια δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής Ιρίνας Ζαρούτσκα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας τον περασμένο Αύγουστο, με δράστη τον 35χρονο Ντεκάρλος Μπράουν, ο οποίος είχε βεβαρημένο ιστορικό βίαιων επιθέσεων. Τα τηλεφωνήματα που έκαναν επιβάτες στις αρχές αποτυπώνουν τον πανικό και την απελπισία τους τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το στυγερό έγκλημα.

Η Ιρίνα, η οποία είχε καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022 για να ξεφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και στο σώμα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον δράστη να βγάζει μαχαίρι από την τσέπη του και να της επιτίθεται ξαφνικά, ενώ η νεαρή γυναίκα τον κοιτά έντρομη και προσπαθεί μάταια να προστατευθεί. Δευτερόλεπτα αργότερα η 23χρονη καταρρέει.

Τώρα η New York Post φέρνει στο «φως» ηχητικά ντοκουμέντα με τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα των επιβατών του τρένου στο οποίο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα. Τηλεφωνήματα που αποτυπώνουν τον πανικό και αγωνία.

«Ένας άντρας μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο» ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος άντρας αφού ο Ντέκαρλος Μπράουν, ο οποίος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων μαχαίρωσε στον λαιμό την ανυποψίαστη Ουκρανή.



«Σας παρακαλώ, βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ» ακούγεται να λέει ο ίδιος άνδρας ο οποίος ζητά απεγνωσμένα να σπεύσουν οι αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις.

Άλλο άτομο ακούγεται να λέει ότι η Ζαρούτσκα, η οποία είχε καταφύγει στις ΗΠΑ το 2022 για να γλιτώσει από τον πόλεμο στη χώρα της, «δεν ανταποκρίνεται» καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία πιέζοντας τα τραύματα από τα μαχαιρώματα.

«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα...» είπε μια άλλη γυναίκα. «Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει» πρόσθεσε η ίδια.

EXCLUSIVE: Iryna Zarutska 911 callers describe horror after Ukrainian refugee slaughtered on Charlotte train https://t.co/MyAiBgwIs8 pic.twitter.com/G034boxE7M — New York Post (@nypost) October 1, 2025

🚨 Iryna Zarutska’s 911 audio just released. Absolutely heartbreaking 🥺💔 pic.twitter.com/SFaqdwnCu0 — Gina Milan (@ginamilan_) October 2, 2025

🚨 911 audio from the Iryna Zarutska stabbing death. 💔😭 pic.twitter.com/58dzgIRzSn — Lucy (@TheLucyShow1) October 2, 2025

Σοκάρει το βίντεο με τη δολοφονία της Ουκρανής στο μετρό

Όλα συνέβησαν λίγο αφότου η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα επιβιβάστηκε στο τρένο επιστρέφοντας από τη δουλειά της σε μια πιτσαρία στο Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο άνδρας, ονόματι Ντεκάρλος Μπράουν, να κάθεται πίσω από την Ιρίνα, ενώ εκείνη κοιτάζει ανυποψίαστη το κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δράστης βγάζει έναν σουγιά και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, η 23χρονη γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Στη συνέχεια καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της. Μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα. Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν αμέτοχοι.

Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο δράστης αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη τον αιματοβαμμένο σουγιά, ενώ στο βίντεο ακούγεται να λέει «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι».

Ο Ντεκάρλος Μπράουν είχε συλληφθεί τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Ιανουάριο είχε αφεθεί ελεύθερος με χαλαρούς περιοριστικούς όρους μετά από απόφαση δικαστικού λειτουργού.

Προσοχή σκληρές εικόνες: