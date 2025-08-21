Σοκ στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και αυτοκτόνησε - Το βίντεο δυο μέρες πριν το φονικό

Μία σοκαριστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, το βράδυ της Δευτέρας (18/8), καθώς μία μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγο και δύο από τα παιδιά της, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της και αφαιρέσει τη ζωή της.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ, βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 48χρονο σύζυγό της Ράιαν Λονγκ και δύο από τα τρία παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, στο σπίτι τους στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ της Δευτέρας.

Τα δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, ενώ ο πατέρας τους δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς πριν να πέσει νεκρός. Μοναδικός επιζών το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι και τώρα βρίσκεται υπό τη φροντίδα μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 48χρονος πατέρας πάλευε με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο, ενώ συγκλονίζει το βίντεο που ανέβασε στο TikTok η 34χρονη δύο μόλις ημέρες πριν το φονικό, στο οποίο ομολογεί ότι βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και αντιμετώπιζε κατάθλιψη.

«Η Λονγκ πήρε ένα πιστόλι από το σπίτι, προκάλεσε τον θάνατο του Ράιαν Λονγκ και των δύο παιδιών της, Πάρκερ και Ράιαν, και αυτοκτόνησε αμέσως μετά», δήλωσε ιατροδικαστής στην Daily Mail, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει προς το παρόν να αποφευχθούν εικασίες ότι «το συμβάν προκλήθηκε από μία μόνο αιτία ή ψυχολογικό παράγοντα».

Autopsies scheduled for Wednesday for 4 members of the Long family in Madbury,NH. Mother, Father, two children all found shot to death. A third, a toddler, unharmed. AG says gun found at the scene. Victims ID’d as Emily, 34; Ryan, 48, Parker, 8; Ryan,6. More @boston25 4,5,6PM pic.twitter.com/aGCRIxFft6 — Bob Ward Boston 25 (@Bward3) August 19, 2025

«Θα βγω από την κατάθλιψη είτε το θέλω είτε όχι»

Σε βίντεο που ανέβαζε στο TikTok, η Έμιλι κατέγραφε το ταξίδι της οικογένειάς της μετά τη διάγνωση του συζύγου της με γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Στο τελευταίο της βίντεο, που μοιράστηκε δύο ημέρες πριν το τραγικό περιστατικό, η Έμιλι εξήγησε ότι αυτή και τα παιδιά της αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τη διάγνωση του συζύγου της, αλλά ότι ήταν αφοσιωμένη στη βελτίωση της ψυχικής της υγείας.

«Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κρυφτώ κάτω από μια κουβέρτα με τα παιδιά μου, αλλά αυτό δεν είναι υγιές για αυτά και δεν είναι υγιές για μένα», ανέφερε.

«Σήμερα αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω μια συνειδητή προσπάθεια να αλλάξω την ψυχολογική μου κατάσταση. Θα βγω από αυτή την κατάθλιψη είτε το θέλω είτε όχι», έλεγε η 34χρονη και πρόσθετε: «Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω μια κανονικότητα».

Σε άλλα βίντεο, η Έμιλι περιέγραφε για τη θλίψη που ένιωσε όταν έπρεπε να πει στα παιδιά της, ότι η ασθένεια που αντιμετώπιζε ο πατέρας τους ήταν ανίατη.

Ο 48χρονος ήταν ψυχολόγος σε γυμνάσιο στο Ντάραμ, ενώ η Έμιλι Λονγκ εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργίας στην αλυσίδα εστιατορίων Wing-Itz.