Nέα επιστημονική μελέτη συσχετίζει κατανάλωση αλατιού με την εμφάνιση κατάθλιψης

Πειραματική μελέτη σε ποντίκια έδειξε ότι η υπερβολική πρόσληψη αλατιού στη διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε εκδηλώσεις που θυμίζουν κατάθλιψη. Οι ερευνητές θεωρούν πως ο μηχανισμός πίσω από αυτή τη σύνδεση ίσως σχετίζεται με την αυξημένη παραγωγή μιας πρωτεΐνης-ρυθμιστή του ανοσοποιητικού, της κυτοκίνης IL-17A.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι περίπου το 5% του ενήλικου πληθυσμού στον κόσμο πάσχει από κατάθλιψη. Η ιατρική κοινότητα αναζητά συνεχώς νέους τρόπους αντιμετώπισης, με τη διατροφή να αποτελεί σημαντικό πεδίο μελέτης. Ήδη, προηγούμενες έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Immunology εξέτασε τη σχέση μεταξύ διατροφής πλούσιας σε αλάτι και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μέσα από πειράματα σε εργαστηριακά ποντίκια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ζώα τα οποία κατανάλωναν τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι για διάστημα πέντε έως οκτώ εβδομάδων παρουσίασαν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε κατάθλιψη. Παράλληλα, καταγράφηκε και αύξηση στην παραγωγή συγκεκριμένων κυτοκινών, ουσιών που σχετίζονται με την εμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα για τη σχέση αλατιού και κατάθλιψης!