ΠΟΥ: Ζητά από τις χώρες να αυξήσουν τις δαπάνες για την ψυχική υγεία

Η Ευρώπη δαπανά περισσότερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Ωστόσο, τα ποσοστά ασθενειών βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να χρειάζεται να επενδύσει επειγόντως περισσότερα.

Αυτή είναι μία από τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος δημοσίευσε δύο εκθέσεις την Τρίτη. Η μία έκθεση αφορά τις πολιτικές των κυβερνήσεων για την ψυχική υγεία και η δεύτερη σχετίζεται με την ψυχική ευεξία.

Συνολικά, οι εκθέσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν τα ποσοστά των προβλημάτων ψυχικής υγείας και τις πολιτικές από το 2021 και το 2024, αντίστοιχα, επισημαίνουν ότι οι χώρες προσπαθούν να καλύψουν το χάσμα, καθώς οι διαταραχές ψυχικής υγείας επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υγεία και συμβάλλουν σημαντικά στην αναπηρία.

Όπως επισημαίνει το Politico, οι κυβερνήσεις στην περιοχή της Ευρώπης του ΠΟΥ ξόδεψαν 51,76 δολάρια ανά κάτοικο το 2024 για την ψυχική υγεία, πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή παγκοσμίως. Η επόμενη περιοχή με τις υψηλότερες δαπάνες είναι η Αμερική, με 6,86 δολάρια ανά κάτοικο. Οι ευρωπαϊκές χώρες ξοδεύουν επίσης μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού τους για την ψυχική ευεξία, με 4,5% σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 2,1%.

Το ποσοστό 2,1% παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το 2017 και το 2020, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για μεγαλύτερες δαπάνες σε οποιοδήποτε επίπεδο εισοδήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΠΟΥ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Οι χώρες με υψηλό εισόδημα γενικά δαπανούν πολύ περισσότερα για την ψυχική υγεία από τις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Σε όλες τις περιοχές του ΠΟΥ, η εκτιμώμενη επικράτηση των ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί από το 2001, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην περιοχή της Αμερικής του ΠΟΥ (από 15,3% σε 17,1% το 2021) και στην περιοχή της Ευρώπης (από 14% σε 15,4%).

Πάνω από 1 δισεκ. άτομα ζουν με ψυχική διαταραχή

Πηγή: ΠΟΥ

Σύμφωνα με στοιχεία του 2021, παγκοσμίως υπήρχαν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο άτομα που ζούσαν με ψυχική διαταραχή. Η επικράτηση των ψυχικών διαταραχών είναι γενικά ομοιόμορφα κατανεμημένη ανά περιοχή, αν και η Ευρώπη έχει χαμηλότερα ποσοστά διαταραχών άγχους από ό,τι άλλες περιοχές του κόσμου, με 3,7% του πληθυσμού σε σύγκριση με 4,4% παγκοσμίως.

Τόσο η Ευρώπη όσο και η Νοτιοανατολική Ασία έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχών νοητικής ανάπτυξης από το παγκόσμιο ποσοστό του 1,2%, με 1,8% και 2,7% αντίστοιχα.

Η υποεπένδυση στην ψυχική υγεία στερεί από τους ανθρώπους την πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται, δήλωσε ο ΠΟΥ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. Μόνο το 9% των ατόμων με κατάθλιψη και το 40% των ατόμων με ψύχωση λαμβάνουν θεραπεία. «Αυτά είναι τα νούμερα που πρέπει να μας ανησυχούν», δήλωσε η Dévora Kestel, διευθύντρια του τμήματος μη μεταδοτικών ασθενειών και ψυχικής υγείας του ΠΟΥ.