Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία»

Με μια ανάρτηση αποχαιρέτησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή, συγγραφέα και παρουσιαστή, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης την ώρα που απηύθυνε ομιλία στη Γιούτα.

Ειδικότερα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας έγραψε το δικό της αντίο: «Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του».

Και πρόσθεσε: «Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη».

Πρόκειται για ένα από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς ίνφλουενσερ και συνιδρυτή του κινήματος νεολαίας Turning Point USA. Ο Κερκ, που θεωρούνταν βασική φωνή του τραμπισμού στη νεολαία.

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν «μάρτυρα». Ο Στιβ Μπάνον, πρώην στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «ο Κερκ έπεσε στο μέτωπο», ενώ ο δημοφιλής παρουσιαστής Μπένι Τζόνσον τον αποκάλεσε «Αμερικανό μάρτυρα».

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και στελέχη υπερσυντηρητικών οργανισμών, όπως το Heritage Foundation, τονίζοντας ότι ο θάνατός του πρέπει να αποτελέσει «σημείο καμπής».