Η Γερουσία ανάβει το πράσινο φως στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Έρχεται στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου

Η ολομέλεια της Γερουσίας αναμένεται να δώσει απόψε, εκτός απροόπτου, την οριστική επικύρωση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη επίσκεψή της στην Αθήνα περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Η Γκίλφοϊλ, προσωπικότητα με μακρά πορεία στα πολιτικά και επικοινωνιακά δρώμενα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τραβήξει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, όχι μόνο λόγω της πολιτικής της δράσης αλλά και της προσωπικής της πορείας στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η επικύρωσή της από το ανώτατο νομοθετικό σώμα των ΗΠΑ θεωρείται δεδομένη, καθώς δεν αναμένονται σοβαρές αντιδράσεις, παρότι στο παρασκήνιο καταγράφονται διαφωνίες για το ύφος και την επιρροή της.

Η άφιξή της στην Ελλάδα, που τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, αναμένεται να συνοδευτεί από συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη αλλά και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Διπλωματικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι στην ατζέντα της θα βρεθούν θέματα συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας σε επίπεδο επενδύσεων, αλλά και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν την επικείμενη επίσκεψη ως ένδειξη ενίσχυσης της παρουσίας αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Στον απόηχο της αμερικανικής προεκλογικής εκστρατείας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται να λειτουργεί και ως «γέφυρα» ανάμεσα στο επιτελείο Τραμπ και παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον. Γι’ αυτό και η στάση της Αθήνας κρίνεται με ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ανοδική πορεία.

Παράλληλα, η ίδια η προσωπικότητα της Γκίλφοϊλ αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού. Από τηλεοπτική παρουσιάστρια μέχρι πολιτική σύμβουλος, η πορεία της είναι αντισυμβατική και συχνά αμφιλεγόμενη.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Γερουσία, η Ουάσιγκτον αναμένεται να δώσει την τυπική έγκριση, ενώ η Αθήνα προετοιμάζεται ήδη για την υποδοχή της. Το σίγουρο είναι πως η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη χώρα μας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τα διπλωματικά επιτελεία αλλά και για την πολιτική συζήτηση ευρύτερα.