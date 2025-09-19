Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Και επίσημα νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα - «Ναι» από το Κογκρέσο

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/9), η ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου, ενέκρινε την υποψηφιότητα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), δίνοντας την τελική έγκριση για τον διορισμό της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η κ. Γκίλφοϊλ πήρε και επίσημα το χρίσμα απόψε, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει το flash.gr με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή στη Νέα Υόρκη Δημήτρη Σουλτογιάννη, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα της το αργότερο στα τέλη του επόμενου μήνα.

Η Γερουσία άναψε το πράσινο φως για 48 από τους υποψηφίους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία την Πέμπτη, αφού η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ενεργοποίησε την «πυρηνική επιλογή» για να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στους κανόνες.



Η ψηφοφορία με 51-47 επιβεβαιώνει μια σειρά από επιλογές του Τραμπ μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην βουλευτής Μπράντον Γουίλιαμς ως υφυπουργός ενέργειας για την πυρηνική ασφάλεια, η Κίμπερλι Γκίλφοιλ ως πρέσβης στην Ελλάδα και η Καλλίστα Γκίνγκριτς, σύζυγος του πρώην προέδρου της Βουλής, ως πρέσβης στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν.



Υπενθυμίζεται πως η Guilfoyle είναι πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνιας καθώς και τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία ηγήθηκε της συγκέντρωσης χρημάτων για την εκστρατεία του Τραμπ το 2020 ενώ ήταν κάποτε αρραβωνιασμένη με τον γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.