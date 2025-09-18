Ετοιμάζεται για Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Η εγκάρδια συνάντηση με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Μια θερμή και εγκάρδια συζήτηση είχαν η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη δεξίωση για τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Μάλιστα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φάνηκε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη καθώς αναγνώρισε αμέσως την Ελληνίδα διπλωμάτη, δήλωσε ότι γνωρίζει το έργο της στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και εξέφρασε την προθυμία της να μεταβεί σύντομα στην Ελλάδα.

Οι δύο κυρίες έβγαλαν και φωτογραφία μαζί, την οποία δημοσιεύει το flash.gr, ενώ πίσω τους διακρίνεται και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, που επίσης είχε δώσει το «παρών» στο δείπνο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Παίρνει το «πράσινο φως» και έρχεται Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα Πέμπτη (18/9) σύμφωνα και με πληροφορίες του Flash.gr, η ολομέλεια του Κογκρέσου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για τον διορισμό της κ. Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα της το αργότερο στα τέλη του επόμενου μήνα.

Η άφιξή της στην Ελλάδα, που τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, αναμένεται να συνοδευτεί από συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη αλλά και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Διπλωματικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι στην ατζέντα της θα βρεθούν θέματα συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας σε επίπεδο επενδύσεων, αλλά και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Γερουσία, η Ουάσιγκτον αναμένεται να δώσει την τυπική έγκριση, ενώ η Αθήνα προετοιμάζεται ήδη για την υποδοχή της. Το σίγουρο είναι πως η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη χώρα μας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τα διπλωματικά επιτελεία αλλά και για την πολιτική συζήτηση ευρύτερα.