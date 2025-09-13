Μήνυμα συμπαράστασης από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ προς τη χήρα του Τσάρλι Κερκ

Μήνυμα συμπαράστασης θέλησε να στείλει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) προς τη σύζυγο του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Έρικα σε αγαπάμε, ο Θεός να σε ευλογεί», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ ανήρτησε και αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Κερκ, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή της στη γυναίκα που βίωσε τον άδικο χαμό του συζύγου της στη Γιούτα, θύμα τυφλής πολιτικής βίας.

Η χήρα του Κερκ, συντετριμμένη αλλά όρθια, μίλησε δημόσια λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία. Με φωνή που έτρεμε και βλέμμα στραμμένο στο κοινό, η Έρικα Κερκ περιέγραψε το σοκ και τον πόνο που προκάλεσε η απώλεια του συζύγου της κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακού debate στη Γιούτα.

🔥ERIKA KIRK: “If you thought my husbands mission was powerful before, you have no idea” pic.twitter.com/qgQOmgjDq5 — David Nino Rodriguez (@ninoboxer) September 13, 2025

Τις προηγούμενες ημέρας με μια ανάρτηση αποχαιρέτησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή, συγγραφέα και παρουσιαστή, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης την ώρα που απηύθυνε ομιλία στη Γιούτα.



Ειδικότερα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας έγραψε το δικό της αντίο: «Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του».



Και πρόσθεσε: «Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη».