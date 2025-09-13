Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η συγκλονιστική στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο

Η εικόνα της Έρικα Κερκ, συντετριμμένης και γονατισμένης δίπλα στο φέρετρο του δολοφονηθέντος συζύγου της, Τσάρλι Κέρκ συγκλονίζει. Με δάκρυα και λυγμούς, μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, δίνοντας στο κοινό μια σπάνια, βαθιά προσωπική ματιά στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας που βιώνει τις τελευταίες ημέρες.

Η Έρικα Κερκ φαίνεται σε ένα βαθιά προσωπικό βίντεο να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να κάθεται δίπλα στο σώμα του, ντυμένο με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο.

«Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ψιθυρίζει μέσα από χαμηλόφωνους λυγμούς, με τη φωνή της να σπάει καθώς κλαίει πάνω από το σώμα του.

Σε μια άλλη εικόνα, φαίνεται με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, τα μακριά ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της, ενώ καταρρέει από τη θλίψη, ξαπλωμένη πάνω στο φέρετρο του συζύγου της.

«Ο κόσμος είναι κακός. Αλλά ο Σωτήρας μας. Ο Κύριός μας. Ο Θεός μας. Αυτός… Αυτός είναι τόσο καλός. Ο ήχος του κλάματος αυτής της χήρας αντηχεί σε όλο τον κόσμο (…) Εσείς. Όλοι σας. Ποτέ, ποτέ να μην ξεχάσετε τον σύζυγό μου, Τσάρλι. Θα το φροντίσω εγώ αυτό.

Αναπαύσου στην αγκαλιά του Κυρίου μας, αγάπη μου, καθώς σε σκεπάζει με τα λόγια που ξέρω πως η καρδιά σου πάντα λαχταρούσε να ακούσει: “Εύγε, δούλε Μου αγαθέ και πιστέ”» γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στην ανάρτησή της έχει συμπεριλάβει επίσης οικογενειακές τους φωτογραφίες αλλά και βίντεο με μια σημαία μεσίστια όπως επίσης και τη μεταφορά του φέρετρου μέχρι το κυβερνητικό αεροσκάφος Air Force Two, με το οποίο η σορός του Κερκ ταξίδεψε στην Αριζόνα — πολιτεία καταγωγής του.

Αυτές οι εικόνες ήρθαν μετά την πρώτη δημόσια ομιλία της, όπου υποσχέθηκε να συνεχίσει το πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε ο σύζυγός της. «Τσάρλι, υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου», είπε. «Υπόσχομαι ότι θα κάνω το Turning Point USA το μεγαλύτερο έργο που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Ο ύποπτος για τη δολοφονία του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε την ανάρτηση:

Η Έρικα Κερκ ορκίστηκε ότι η φωνή του Τσάρλι δεν θα σιγήσει ποτέ

Συγκλονισμένη, αλλά όρθια. Με τη φωνή της να τρέμει και το βλέμμα στραμμένο στο κοινό, η Έρικα Κερκ μίλησε δημόσια λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κερκ, σε πανεπιστημιακό debate στη Γιούτα.



Ο άνθρωπος που λάτρευε, ο πατέρας των δύο παιδιών της, ο σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε νεκρός από σφαίρες. Κι εκείνη, βρήκε τη δύναμη να πει: «Η φωνή του δεν θα σιγήσει. Το όνομά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

«Ήταν ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας»

Η Έρικα ευχαρίστησε τις αρχές, τους φίλους, τους συνεργάτες του Τσάρλι, αλλά και τα εκατομμύρια ανθρώπων που έδειξαν την αγάπη τους. Περιέγραψε έναν άντρα που λάτρευε τη ζωή, την Αμερική, τη φύση, τα σπορ αλλά πάνω από όλα την οικογένειά του.

«Κάθε μέρα με ρωτούσε πώς μπορεί να γίνει καλύτερος σύζυγος, καλύτερος πατέρας. Ήταν ο τέλειος άντρας», είπε με λυγμούς.

Το ευχαριστώ σε Τραμπ και Βανς

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς για τη στήριξή τους. «Ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε», τόνισε.

Με λόγια που θύμιζαν όρκο μάχης, η Έρικα Κερκ δήλωσε πως το κίνημα του Τσάρλι θα συνεχίσει πιο δυνατό από ποτέ: «Νομίζατε ότι σιγήσατε μια φωνή. Στην πραγματικότητα, ανάψατε μια φωτιά. Το Turning Point USA δεν θα πεθάνει. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».