Αποκάλυψη ΝYT: Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ - Στο κόκκινο η χρήση της φράσης «civil war»

Έκδηλος είναι ο βαθύς διχασμός στον οποίο βυθίζεται η αμερικανική κοινωνία μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, καθώς δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλά λεπτά από το αιματηρό συμβάν στη Γιούτα ώστε λάβουν μορφή χιονοστιβάδας στα social media οι εκκλήσεις ακόμα και για εμφύλιο πόλεμο.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η χρήση της φράσης «civil war» εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα: από έναν ημερήσιο μέσο όρο περίπου 18.000 αναφορών, την ημέρα της δολοφονίας ο αριθμός ξεπέρασε τις 129.000, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο εκτοξεύτηκε πάνω από τις 210.000.

Η έκρηξη αυτή δεν περιορίστηκε σε περιθωριακούς χρήστες ή ακραίες φωνές, αλλά περιλάμβανε πολιτικούς, σχολιαστές και πρόσωπα με μεγάλη επιρροή που μιλούσαν ανοιχτά για μια χώρα σε κρίση και για ένα γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στον ιδεολογικό χάρτη.

Μεταξύ αυτών, ο Άλεξ Τζόουνς (ιδρυτής του Infowars), η Τσάγια Ράιτζικ (δημιουργός του λογαριασμού LibsofTikTok, γνωστού για τις επιθέσεις στην LGBTQ+ κοινότητα) και ο influencer Άντριου Τέιτ. Ο τελευταίος περιορίστηκε σε ένα λιτό «Civil war» στο X, ανάρτηση που προβλήθηκε πάνω από 16 εκατομμύρια φορές.

Οι ερευνητές που παρακολουθούν τη διαδικτυακή ρητορική σημειώνουν ότι η διαρκής χρήση πολεμικής γλώσσας, με όρους όπως «πόλεμος», «μάχη» και «στρατόπεδα», λειτουργεί σαν φακός που ενισχύει την αίσθηση απειλής και καλλιεργεί το έδαφος για κλιμάκωση της βίας.

Το γεγονός ότι οι συνθήκες της δολοφονίας και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα ασαφή δεν εμποδίζει την κυκλοφορία ερμηνειών που παρουσιάζουν το έγκλημα ως πολιτική πράξη, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση στη συζήτηση.

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι τέτοιες εκρήξεις στη διαδικτυακή συζήτηση για «εμφύλιο» δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Παρόμοιες εντάσεις είχαν καταγραφεί και σε άλλες περιόδους πολιτικής βίας ή απόπειρας δολοφονίας.

Ωστόσο, η φόρτιση που συνοδεύει τη δολοφονία του Κερκ, σε συνδυασμό με τη συμβολική θέση που είχε για τον συντηρητικό χώρο, δίνει στη σημερινή ρητορική μια ιδιαίτερη βαρύτητα, αναζωπυρώνοντας φόβους για περαιτέρω κοινωνική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα λόγια της Κερκ που έριξαν λάδι στη φωτιά

Το κλίμα φόρτισε ακόμα περισσότερο η δήλωση της χήρας του Κερκ, πάνω από το φέρετρο του συζύγου της:«Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά έχετε ανάψει. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. Όλοι πρέπει να το ξέρουν: Αν νομίζατε ότι η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις απελευθερώσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο, δεν έχετε ιδέα», μονολογούσε η Έρικα Κερκ.

Reuters

Η αντίδραση στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αποδεικνύει ότι η Αμερική είναι πιο κοντά από ποτέ στον επόμενο «εμφύλιο πόλεμο», αναφέρει ο Ιndependent. Το άρθρο τονίζει ότι, ενώ παλιότερα, στο πλαίσιο επιθέσεων πολιτικού χαρακτήρα, μία δολοφονία αντιμετωπιζόταν ως εθνική τραγωδία που μπορούσε να ενώσει τις αντιτιθέμενες πλευρές, αυτή τη φορά δεν υπάρχει -ή είναι ελάχιστο- το αίσθημα συλλογικής θλίψης.

Αντ’ αυτού, η δολοφονία έχει διχάσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Πολλοί βλέπουν το περιστατικό ως πολιτικό σύμβολο, ως μια πράξη που αντανακλά την αποκλίνουσα ιδεολογία, την εχθρότητα μεταξύ δικαιωματιστών, ακροδεξιών και ακροαριστερών.

Η ρητορική η οποία είναι κυρίαρχη μετά το γεγονός δεν είναι μόνο καταγγελτική, λέει ο Ιndependent. Υπάρχει και η γλώσσα της εκδίκησης, της απάντησης, της πρόκλησης.