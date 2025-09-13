Τρεις Πρόεδροι, δύο Κένεντι, ακτιβιστές στο στόχαστρο: Η μακρά λίστα θυμάτων πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

Από την δεκαετία του ΄60 μέχρι σήμερα, αρκετές είναι οι πολιτικές προσωπικότητες και οι επιδραστικοί ακτιβιστές που έχουν πυροβοληθεί -άλλοι έπεσαν νεκροί και άλλοι επέζησαν- στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο θύμα της πολιτικής βίας ήταν ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στη Γιούτα την περασμένη Τετάρτη.

Πρόεδροι στο στόχαστρο

Το 1963, ο 46χρονος Δημοκρατικός Πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πυροβολήθηκε στο κεφάλι την ώρα που επέβαινε στο ανοιχτό αυτοκίνητό του στο Ντάλας του Τέξας. ΄Εγινε τότε ο τέταρτος Πρόεδρος των ΗΠΑ που δολοφονήθηκε στην διάρκεια της θητείας του. Οι προηγούμενες δολοφονίες ήταν του Αβραάμ Λίνκολν το 1865, του Τζέιμς Γκάρφιλντ το 1881 και του Γουίλιαμ Μακ Κίνλεϊ το 1901.

Ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το 1981, ήταν η σειρά του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν για να βρεθεί στο στόχαστρο έξω από ένα ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον. Μία από τις σφαίρες που δέχθηκε τον τραυμάτισε στον πνεύμονα προκαλώντας του σοβαρή εσωτερική αιμορραγία. Ο Ρεπουμπλικανός που τότε ήταν 70 ετών κατάφερε να ανακάμψει και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο έως το 1989.

Τον Ιούλιο του 2024 ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του στην Προεδρία, έχει την τύχη με το μέρος του. Η σφαίρα που τον στόχευσε πέρασε ξυστά από το αυτί του και η απόπειρα κατά της ζωής του είχε εκκωφαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια και τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιφανείς πολιτικοί και αξιωματούχοι πρώτης γραμμής

Ο αδελφός του JFK και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι δολοφονείται με τη σειρά του από σφαίρα το 1968, έξω από ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες κατά την διάρκεια προεκλογικής καμπάνιας για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις Προεδρικές εκλογές της ίδιας χρονιάς. Ο γιος του, Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ είναι σήμερα ο υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Δέκα χρόνια μετά, ο Τζορτζ Μοσκόνε, δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, δολοφονείται έχοντας δίπλα του τον Χάρβεϊ Μιλκ, δημοτικό σύμβουλο της πόλης και διάσημο ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των LGBT+.

To 1972, ο Τζορτζ Γουάλας, κυβερνήτης της Αλαμπάμα και πρώην ένθερμος υποστηρικτής του φυλετικού διαχωρισμού, πυροβολείται αρκετές φορές έξω από ένα εμπορικό κέντρο στο Μέριλαντ, κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις Προεδρικές εκλογές. ΄Εμεινε παραπληγικός μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το 2011, η Γκάμπι Γκίφορντς, εκλεγμένη βουλευτής των Δημοκρατικών στην Βουλή των Αντιπροσώπων, πυροβολείται στο κεφάλι όταν ένοπλος ανοίγει πυρ σε ανοικτή πολιτική συγκέντρωση στην Αριζόνα. ΄Εξι άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλά η Γκίφορντς επέζησε κι έκανε σκοπό της ζωής της την ενίσχυση του ελέγχου της οπλοκατοχής.

Το 2017, κατά την διάρκεια προπόνησης της ομάδας μπέιζμπολ της Βουλής, ο προβεβλημένος Ρεπουμπλικανός και μέλος του Κογκρέσου Στιβ Σκάλις τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι από τυφλά πυρά αλλά καταφέρνει να επιζήσει, όπως και οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες της επίθεσης.

Τέλος, φέτος, η Μελίσα Χόρτμαν, εκλεγμένη Δημοκρατική βουλευτής στο κοινοβούλιο της Μινεσότα δολοφονήθηκε στο σπίτι της μαζί με τον σύζυγό της από ένοπλο ο οποίος προηγουμένως είχε τραυματίσει στο σπίτι του τον Τζον Χόφμαν, επίσης εκλεγμένο των Δημοκρατικών στο τοπικό κοινοβούλιο, όπως και την σύζυγό του.

Προσωπικότητες του ακτιβισμού

Το 1965, ο Μάλκολμ Χ, επιφανής φυσιογνωμία του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων μπαίνει στο στόχαστρο τριών ενόπλων κατά την διάρκεια συγκέντρωσης των οπαδών της Οργάνωσης Αφρο-Αμερικανικής Ενότητας. Οι 21 σφαίρες που δέχτηκε του στοίχισαν τη ζωή.

Τρία χρόνια μετά, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, εμβληματική μορφή του κινήματος των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονήθηκε έξω από το δωμάτιό του σε ένα μοτέλ του Μέμφις, στο Τενεσί.

Ο επιδραστικός Τσάρλι Κερκ, «η φωνή των Συντηρητικών νέων» στις Ηνωμένες Πολιτείες αγαπήθηκε εξίσου όσο μισήθηκε. Μόλις στα 31 του χρόνια, ήταν διάσημος στο πολιτικό σκηνικό για τις «λεκτικές κονταρομαχίες του» και θεωρούνταν ο κήρυκας των συντηρητικών απόψεων του Τραμπ. Ο Κερκ είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη μακρά λίστα των θυμάτων της πολιτικής βίας στην Αμερική.

