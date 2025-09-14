Τσάρλι Κερκ: Τι «όπλισε» το χέρι του Ρόμπινσον-Το παρελθόν του, τα συνθήματα και όλες οι αντιφάσεις

Έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον φερόμενο ως δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ. Ο Ρόμπινσον είναι ο μεγαλύτερος από τρεις γιους της οικογένειάς του, δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο και οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούνται από οικογενειακές φωτογραφίες. Πώς, λοιπόν, ο Τέιλορ Ρόμπινσον μετατράπηκε από έναν νεαρό, μορφωμένο άνδρα σε ύποπτο για μια «πολιτική δολοφονία», όπως την περιέγραψαν οι αρχές; Ποια ήταν η ιδεολογία του και τι ακριβώς όπλισε το χέρι του;

Αμέτρητες αναρτήσεις στα social media – εστιάζοντας σε ένα ή μερικά από τα δεδομένα που έχουν έρθει στο φως – διακηρύσσουν τη βεβαιότητά τους για την απάντηση στα παραπάνω. Άλλοι βροντοφωνάζουν ότι ήταν (ακρο)αριστερός, αντιφασίστας. Και άλλοι πως ήταν ακροδεξιός και μισούσε τον Κερκ επειδή δεν ήταν αρκετά δεξιός.

Στην πραγματικότητα τίποτα από τα δύο δεν έχει – προς το παρόν τουλάχιστον – επιβεβαιωθεί. Η πρόσβασή του Τάιλερ Ρόμπινσον σε όπλο και ο φανατισμός του σε σημείο να φτάσει στη δολοφονία είναι τα μόνα βέβαια.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του, για τον χαρακτήρα του, τις τελευταίες στιγμές πριν τον φόνο. Και αυτά μας δίνουν άκρως αντιφατικά μηνύματα. Το CNN παρουσιάζει όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες, που έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας.

Reuters

Τα παιδικά χρόνια

Μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον έμοιαζε να έχει μπροστά του έναν πολλά υποσχόμενο δρόμο: μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, διακρίθηκε στις εξετάσεις, πέτυχε άριστο βαθμό (4.0 GPA) και κέρδισε υποτροφία τετραετούς φοίτησης στο Utah State University.

Το 2021, μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο διάβαζε περήφανα την επιστολή της πανεπιστημιακής του αποδοχής. Ωστόσο, έμεινε μόλις ένα εξάμηνο στο κρατικό πανεπιστήμιο, πήρε αναστολή σπουδών και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σήμερα, οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι μεσολάβησε στα χρόνια που ακολούθησαν και οδήγησαν τον 22χρονο στη στέγη όπου –σύμφωνα με την αστυνομία– εκτέλεσε τον γνωστό συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Reuters

Η στυγνή δολοφονία και οι πρώτες ενδείξεις

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ, ακόμη ένα επεισόδιο στη σειρά απόπειρων και επιτυχημένων πολιτικών δολοφονιών τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει βαθύ σοκ και οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα τουφέκι με χαραγμένα αντικυβερνητικά και αντιφασιστικά συνθήματα πάνω στους κάλυκες. Ένας από αυτούς έγραφε: «Hey fascist! Catch!» («Έι φασίστα! Πιάσε!») και ένας στίχους του Bella Ciao. Αν και πρόκειται για γνωστό αντιστασιακό ύμνο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με αριστερή, αντιφασιστική ιδεολογία. Μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με την άκρα δεξιά και τους λεγόμενους Groypers. Κεντρικό σημείο σε αυτό το επιχείρημα ήταν το λεγόμενο «Groyper War», η εκστρατεία διαδικτυακής παρενόχλησης που είχε ξεκινήσει ο ακροδεξιός σχολιαστής Νικ Φουέντες και οι οπαδοί του εναντίον του ίδιου του Κερκ.

Reuters

Συγγενής του Ρόμπινσον κατέθεσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επιτεθεί φραστικά στον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο. Δεν εξήγησε όμως ποια ήταν η διαφωνία του με τον Κερκ ή τι σημαίνει πιο «πολιτικοποιημένος».

Οι χαραγμένες ενδείξεις στους κάλυκες περιείχαν επίσης memes και αναφορές σε βιντεοπαιχνίδια, όπως τα βέλη-εντολές από το Helldivers 2, που τα τελευταία χρόνια έχουν επανεμφανιστεί σε παιχνίδια όπως το Far Cry 6 αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές του Netflix.

Θα μπορούσε ακόμη και να μην έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο τα συνθήματα, αλλά να σηματοδοτούν μία ριζοσπαστικοποίηση του δράστη μέσω διαδικτύου και βιντεοπαιχνιδιών.

Η Rachel Kleinfeld, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε στο Reuters ότι οι χαραγμένες ενδείξεις στους κάλυκες υποδεικνύουν ότι ο δράστης ήταν μέρος του λεγόμενου κινήματ ος Groyper, που συνδέεται με τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Reuters

Σύμφωνα με την Kleinfeld, οι Groyper είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες και ειρωνεία. Άλλωστε οι Groyper αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές. Οι Groyper χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα meme για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες.

«Με κάποιον τρόπο, οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δράστη δεν έχουν σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι πώς τις αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Και αν η κοινωνία μας επιλέξει να συνεχίσει να δείχνει το δάχτυλο, ανεξαρτήτως αν το άτομο είναι δεξιό, αριστερό ή απλώς ασταθές, τότε η βία θα αυξηθεί από την επίδειξη του δάχτυλου, ανεξάρτητα από την πράξη», προσθέτει.

«Δεν συμπαθούσε τον Τραμπ» – «Όχι, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ»

Όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον δίνουν διαφορετικές εικόνες για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ένας ηλεκτρολόγος που συνεργάστηκε μαζί του πριν λίγες εβδομάδες τον περιέγραψε ως «ήσυχο παιδί, που μιλούσε μόνο αν του απηύθυναν τον λόγο» και σημείωσε ότι «δεν συμπαθούσε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Κερκ».

Ωστόσο, συμμαθητής του από το λύκειο θυμάται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: «Όταν τον ήξερα, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ. Δεν ξέρω τι άλλαξε».

Τα εκλογικά μητρώα δείχνουν ότι σήμερα είναι εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος, χωρίς να έχει ψηφίσει ποτέ. Στο σχολείο ήταν «πολύ μέσα στα βιντεοπαιχνίδια και στον σχεδιασμό παιχνιδιών», όπως είπε ο πρώην συμμαθητής του. «Περνούσε τα διαλείμματα παίζοντας χαρτιά και επιτραπέζια με φίλους. Ήταν ήσυχος, λίγο αστείος, αλλά ποτέ ανησυχητικός».

Reuters

Από τις υποτροφίες στα… ηλεκτρολογικά

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε από το Pine View High School το 2021 και εξασφάλισε υποτροφία προέδρου στο Utah State University. Εκεί γράφτηκε στο πρόγραμμα προ-μηχανικών, αλλά μετά το πρώτο εξάμηνο παραιτήθηκε. Στη συνέχεια φοίτησε στο Dixie Technical College, όπου σπούδαζε ηλεκτρολογία. Από το 2022 κατείχε άδεια μαθητευόμενου ηλεκτρολόγου.

Ζούσε σε πολυκατοικία στο St. George, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως «εσωστρεφή» και «σχεδόν απόμακρο». Ένας 25χρονος που μίλησε στο CNN είπε πως τον είχε για Ρεπουμπλικανό, «αλλά μάλλον έκανα λάθος».

Στο οικογενειακό του σπίτι, μόλις δέκα λεπτά μακριά, οι γείτονες μιλούν για «ένα κανονικό παιδί, χωρίς σημάδια βίας».