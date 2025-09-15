Νέες διαστάσεις παίρνει η δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το μυστηριώδες σημείωμα που άφησε ο δράστης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών στις ΗΠΑ για να εξακριβώσουν τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ο νούμερο ένα ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση, τελεί υπό κράτηση σε ειδική πτέρυγα φυλακών της κομητείας Γιούτα, εν αναμονή ψυχιατρικής αξιολόγησης. Ο σερίφης της περιοχής επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση από ιατρικό και σωφρονιστικό προσωπικό, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών και πιθανών ενδείξεων ψυχικής αστάθειας. Ο νεαρός αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Τα πιθανά κίνητρα του «πιστολέρο»

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο Ρόμπινσον φαίνεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτυακών φόρουμ και «σκοτεινών γωνιών του διαδικτύου». Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επηρεάστηκε από online gaming κοινότητες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έντονη αντιπάθεια που είχε για τις απόψεις του Κερκ για ζητήματα φύλου και ταυτότητας.

Στο χώρο της δολοφονίας εντοπίστηκε σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ κατασχέθηκαν και κάλυκες με εγχάρακτα αντιφασιστικά μηνύματα. Το όπλο της επίθεσης, ένα τουφέκι τύπου Mauser .30-06, ανακαλύφθηκε σε δασική περιοχή, χάρη σε πληροφορίες που έδωσε στις αρχές ο τρανς συγκάτοικός του, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε ρομαντική σχέση. Ο συγκάτοικος παρέδωσε και μηνύματα στα οποία ο Ρόμπινσον παραδέχεται την πράξη του και αποκαλύπτει πού είχε κρύψει το όπλο.

Αντιδράσεις και αγρυπνίες

Η δολοφονία του 31χρονου Κερκ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ. Μαζικές αγρυπνίες πραγματοποιούνται σε πολλές πολιτείες, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί μεγάλη τελετή μνήμης στο State Farm Stadium της Αριζόνα.

Παράλληλα, στο Φοίνιξ συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται για βανδαλισμό αυτοσχέδιου μνημείου στη μνήμη του Κερκ, έξω από τα γραφεία της Turning Point USA. Βίντεο τον δείχνει να κλωτσά και να ποδοπατά τα λουλούδια και τα κεριά, προτού ακινητοποιηθεί από παρευρισκόμενους και στη συνέχεια να συλληφθεί από την αστυνομία. Ο νεαρός θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Ένα έγκλημα με πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση έχει αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Συντηρητικοί σχολιαστές και στελέχη του κινήματος MAGA μιλούν για «πολιτική δολοφονία», κατηγορώντας την αριστερά για τη δημιουργία «κλίματος μίσους». Από την άλλη πλευρά, Δημοκρατικοί πολιτικοί, όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω έξαρσης της πολιτικής βίας.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το FBI και τις τοπικές υπηρεσίες να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα του δράστη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με ανησυχία μια υπόθεση που έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.