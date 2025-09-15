Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το DNA «έδεσε» τον Ρόμπινσον - Η αποκάλυψη του διευθυντή του FBI

Το DNA που βρέθηκε στο σημείο όπου κρυβόταν ο δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ ταιριάζει με αυτό του ύποπτου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος είχε επίσης γράψει για τα σχέδιά του να «εξοντώσει» τον συντηρητικό ομιλητή, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Όπως διαβάζουμε στη New York Post, είπε σε συνέντευξή του στο «Fox & Friends»: «Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το DNA που βρέθηκε στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το όπλο και το DNA από το κατσαβίδι ταιριάζουν με αυτό του υπόπτου που βρίσκεται υπό κράτηση».

🚨BREAKING: FBI Director Kash Patel confirms DNA from the towel wrapped around the suspected assassination weapon — and from a screwdriver left on the UVU rooftop — both match the suspect already in custody. pic.twitter.com/1PNuhNrIlW — Fox News (@FoxNews) September 15, 2025

Την ίδια ώρα και άλλο DNA που βρέθηκε στο κυνηγετικό τουφέκι με βιδωτό μηχανισμό που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, εξακολουθεί να ερευνάται για να προσδιοριστεί η σύνδεσή του με τον Ρόμπινσον, πρόσθεσε ο επικεφαλής του FBI.



Ο Ρόμπινσον έγραψε επίσης ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να «εξοντώσει τον Τσάρλι Κερκ» και ότι «θα την εκμεταλλευόταν», είπε ο Πατέλ.



«Η οικογένειά του είπε στους ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον ήταν οπαδός της αριστερής ιδεολογίας και μάλιστα ακόμη περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι Αρχές έχουν πλέον βρει αποδείξεις για «ανταλλαγή μηνυμάτων» μεταξύ του Ρόμπινσον και ενός δεύτερου ατόμου.



«Ισχυρίστηκε ότι είχε την ευκαιρία να εξοντώσει τον Τσάρλι Κερκ και ότι θα το έκανε λόγω του μίσους του για όσα πρεσβεύει ο Τσάρλι», είπε.

Ο Πατέλ επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις Αρχές, ενώ επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο το FBI χειρίζεται την έρευνα.

«Αν κοιτάξετε ιστορικές υποθέσεις όπως αυτές του [Luigi] Mangione και της βομβιστικής επίθεσης στη Βοστώνη, αυτές οι δύο επιχειρήσεις διήρκεσαν πέντε ημέρες», είπε. «Συλλάβαμε τον ύποπτο σε 33 ώρες, επειδή ήμασταν διαφανείς και ανοιχτοί».