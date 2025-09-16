Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πώς ο Τάιλερ Ρόμπινσον κινδυνεύει να οδηγηθεί στη θανατική ποινή

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες είναι ικανές να τον οδηγήσουν στη θανατική ποινή, βρίσκεται ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Την επιβολή της θανατικής ποινής άλλωστε είχε ζητήσει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η σύλληψη του φερόμενου δολοφόνου.

Οι κατηγορίες εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον πρόκειται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας και πριν την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Ρόμπινσον είχε «αριστερή ιδεολογία» και είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί» στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που τον κατηγορούν για τη δολοφονία του 31χρονου Κερκ, την ώρα που αυτός μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχουν δείξει τις σαφείς προθέσεις να δουν τον δολοφόνο του Κερκ να αντιμετωπίζει την εκτέλεση.

«Ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox & Friends» την Παρασκευή (12/09), όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί.



«Στη Γιούτα, υπάρχει η θανατική ποινή. Και υπάρχει ένας πολύ καλός κυβερνήτης εκεί. Τον κυβερνήτη, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλει τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση. Και θα έπρεπε να είναι», είπε.

Ο κυβερνήτης από την πλευρά του, ανέφερε για πρώτη φορά λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Κερκ την περασμένη Τετάρτη (10/09) την πρόθεση της πολιτείας για θανατική ποινή.



«Όποιος κι αν το έκανε αυτό, θα σας βρούμε. Θα σας δικάσουμε και θα σας θεωρήσουμε υπόλογους στο έπακρο του νόμου», είπε και πρόσθεσε «θέλω απλώς να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι εξακολουθούμε να έχουμε τη θανατική ποινή στην πολιτεία της Γιούτα».

Στη Γιούτα υπάρχει εκτελεστικό απόσπασμα

Η Πολιτεία της Γιούτα είναι μία από τις 27 πολιτείες που εξακολουθούν να επιτρέπουν τη θανατική ποινή και μία από τις μόλις πέντε που επιτρέπουν την εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θανατηφόρα ένεση.



Η Γιούτα εκτέλεσε για τελευταία φορά έναν μελλοθάνατο δια εκτελεστικού αποσπάσματος τον Ιούνιο του 2010. Ήταν ο καταδικασμένος δολοφόνος Ρόνι Λι Γκάρντνερ.



Στην περίπτωση του Γκάρντνερ, πέντε εθελοντές αστυνομικοί έλαβαν θέσεις πίσω από έναν τοίχο με πέντε σχισμές, ενώ ο καθένας έστρεψε το τουφέκι του σε έναν λευκό χάρτινο στόχο στο στήθος του Γκάρντνερ, πάνω από την καρδιά του, σύμφωνα με τη New York Post.

Τέσσερις από τις πέντε σφαίρες ήταν ενεργές, ενώ η πέμπτη ήταν ομοίωμα, επομένως κανένας από τους εκτελεστές δεν γνώριζε ποιος είχε ρίξει τον μοιραίο πυροβολισμό, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο δημοσιογράφο που ήταν μάρτυρας των γεγονότων στις φυλακές της Γιούτα.



Παρά ταύτα, η θανατική ποινή είναι σπάνια στη Γιούτα, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο εκτελέσεις τα τελευταία 20 χρόνια και οι κρατούμενοι περνούν κατά μέσο όρο 34 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.

Εάν ο Ρόμπινσον κατηγορηθεί για διακεκριμένη δολοφονία, οι εισαγγελείς έχουν μόλις 60 ημέρες ώστε να ειδοποιήσουν το δικαστήριο και τους συνηγόρους υπεράσπισης ότι σκοπεύουν να εκδικάσουν την υπόθεση ως κακούργημα που επισύρει την ποινή του θανάτου.

Αυτό θα πυροδοτούσε μια μακρά νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης μιας δίκης σε δύο στάδια, για να καθοριστεί τόσο η ενοχή του Ρόμπινσον όσο και το εάν θα πρέπει να του επιβληθεί η θανατική ποινή.



Διαφορετικά, η υπόθεση θα εκδικαστεί με την κατηγορία της απλής ανθρωποκτονίας, για την οποία η μέγιστη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.