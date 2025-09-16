Δολοφονία Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Ρόμπινσον - Θανατική ποινή προτείνουν οι εισαγγελείς

Για φόνο εκ προμελέτης παραπέμφθηκε την Τρίτη ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Η εν λόγω κατηγορία σημαίνει ότι ο Ρόμπινσον ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του Κερκ την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ, περίπου 40 μίλια νότια του Salt Lake City.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, ανακοινώνοντας τις κατηγορίες. Είπε ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Γκρέι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ότι οι εισαγγελείς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά την θανατική ποινή. Δήλωσε ακόμη ότι έλαβε την απόφαση να προτείνουν την θανατική ποινή «ανεξάρτητα, βασιζόμενος αποκλειστικά στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».

Ο Κερκ πυροβολήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε με φοιτητές και πέθανε αμέσως μετά. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον πυροβόλησε τον Κερκ στο λαιμό με ένα τουφέκι από την οροφή ενός κοντινού κτιρίου του πανεπιστημίου.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον κατηγορήθηκε επίσης για το κακούργημα της χρήσης πυροβόλου όπλου, το οποίο τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση έως 15 ετών. Ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί ενώπιον των καμερών για μια εικονική ακροαματική διαδικασία το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στο Σεντ Τζορτζ, την κοινότητα της νότιας Γιούτα όπου μεγάλωσε.

Οι ερευνητές μίλησαν με τους συγγενείς του Ρόμπινσον και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ουάσιγκτον της Γιούτα, περίπου 240 μίλια νοτιοδυτικά του τόπου όπου συνέβη η δολοφονία.

Η σχέση Κερκ – Τραμπ

Ο Κερκ, μια κυρίαρχη φιγούρα στην συντηρητική πολιτική, έγινε έμπιστος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την ίδρυση της Turning Point USA με έδρα την Αριζόνα, μιας από τις μεγαλύτερες πολιτικές οργανώσεις της χώρας. Έφερε νέους, συντηρητικούς ευαγγελιστές χριστιανούς στην πολιτική. Η δολοφονία του προκάλεσε φόβους για την αύξηση της πολιτικής βίας σε μια βαθιά πολωμένη Αμερική.

Το σημείωμα του Ρόμπινσον

Ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι ο Robinson δεν συνεργάζεται με τους ερευνητές, λένε ότι η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν μιλήσει. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι όσοι γνωρίζουν τον Robinson λένε ότι η πολιτική του στάση μετατοπίστηκε προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια και ότι περνούσε πολύ χρόνο στις «σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου».

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel ότι τα στοιχεία DNA συνδέουν τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα της κοιλάδας της Γιούτα και με ένα κατσαβίδι που βρέθηκε στην οροφή από όπου πυροβολήθηκε θανάσιμα.

Πριν από τον πυροβολισμό, ο Robinson έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Kirk και ότι επρόκειτο να το κάνει, σύμφωνα με τον Patel.

Το FBI εξετάζει επίσης «όλους και κάθε έναν» που συμμετείχε σε ένα chatroom για παιχνίδια στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Discord με τον Robinson, δήλωσε ο Patel την Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στην Ουάσινγκτον. Στο chatroom συμμετείχαν «πολύ περισσότερα» από 20 άτομα, είπε.

«Ερευνούμε πλήρως και εξαντλητικά τη δολοφονία του Τσάρλι και εξετάζουμε κάθε στοιχείο που σχετίζεται με οποιαδήποτε κατηγορία ευρύτερης βίας», είπε ο Πατέλ σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν η δολοφονία του Κερκ αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης βίας κατά θρησκευτικών ομάδων.